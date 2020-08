Na quinta-feira, a Fórmula 1 confirmou que o piloto Sergio Pérez da Racing Point havia testado positivo para Covid-19 e que o mexicano está fora do GP da Grã-Bretanha neste final de semana. Na manhã desta sexta, Pérez divulgou um vídeo falando sobre a situação.

O mexicano está em isolamento e longe do autódromo desde o resultado do primeiro teste feito ontem, que deu inconclusivo. Um segundo exame foi feito na parte da tarde e confirmou a infecção.

Falando em um vídeo publicado no Twitter, Pérez disse que não sabe onde contraiu o vírus, tendo seguido todos os protocolos durante uma rápida visita para ver sua mãe no México após o GP da Hungria.

"Estou muito triste", disse. "É um dos dias mais tristes de minha carreira. A quantidade de preparação que colocamos em um final de semana, para estarmos 100% prontos. Eu sabia que teria um grande carro e a equipe fez um trabalho fantástico".

"Estou muito triste que isso aconteceu, mas apenas mostra o quão vulneráveis estamos a esse vírus".

Pérez revelou que usou um voo privado para ir ao México na semana passada para ver sua mãe, que está em recuperação após um acidente.

"Eu segui todas as instruções da FIA e da equipe. Após a Hungria, eu peguei um avião privado para ir ao México, ver minha mãe, porque ela teve um grande acidente. Assim que ela saiu do hospital, eu consegui ver ela. E aí voltei para a Europa, do mesmo modo, cumprindo todos os protocolos.

"Eu não sei onde peguei. Não tenho sintomas. Então isso mostra o quão vulneráveis estamos a isso. Quero agradecer meus colegas de grid pelo apoio que me deram. A equipe. As autoridades. Os fãs. Certamente são momentos difíceis para mim no momento, mas tenho certeza que voltarei ainda mais forte".

DIRETO DO PADDOCK: Sergio Pérez fora do GP da Grã-Bretanha; Hamilton e Grosjean fazem as pazes na F1

PODCAST: Bastidores do futuro do GP do Brasil e os ambientes de F1 favoritos de Reginaldo Leme