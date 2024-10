Sergio Pérez não ficou nada satisfeito com Liam Lawson e foi duro nas palavras ao falar sobre o neozelandês após o GP do México de Fórmula 1 em que disputaram posição e o mexicano saiu prejudicado da disputa.

Na 11ª volta, Sergio e Liam disputaram a 10ª colocação. Os dois chegaram a ficar lado a lado e, quando isso aconteceu, um toque entre eles fez com que Pérez perdesse um pedaço do sidepod, abrindo um buraco, prejudicando totalmente a corrida do mexicano.

No rádio, ainda durante a prova, o piloto da Red Bull chamou o representante da RB de "idiota" e demonstrou total insatisfação com a movimentação do jovem. Lawson faz sua segunda corrida em 2024 depois de ser anunciado como substituto de Daniel Ricciardo.

Depois da bandeirada final, Pérez foi questionado sobre o embate com Liam Lawson e não poupou palavras para falar sobre o neozelandês, relembrando até a 'treta' entre o piloto da Racing Bulls e Fernando Alonso no GP de Austin, na semana passada.

"Eu não tenho nenhum tipo de relação com ele. Acho que a forma como ele chegou a Fórmula 1... Não acredito que ele tenha a atitude correta para isso. Ele precisa ser um pouco mais humilde. Quando um bicampeão mundial diz as coisas que disse na semana passada... Ele [Lawson] o ignorou [Alonso] completamente", iniciou.

"Quando você chega à Fórmula 1 você está ansioso, animado, mas você precisa ser respeitoso dentro e fora da pista. Não acredito que ele esteja mostrando a atitude correta. Ele é um ótimo piloto, espero que ele possa dar um passo atrás e aprender com isso", concluiu.

