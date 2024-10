Max Verstappen esteve no centro das polêmicas no GP do México de Fórmula 1. O piloto holandês foi punido em 20s pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após um longo embate com Lando Norris neste domingo.

Logo após a relargada da corrida, Verstappen foi superado por Carlos Sainz, logo em seguida o britânico da McLaren tentou fazer a mesma manobra que o espanhol, mas, o holandês acabou endurecendo demais a disputa e colocou Norris para fora da pista duas vezes.

Por conta disso, o tricampeão mundial foi punido em 10s. Logo depois, mais 10s foram computados por ele ter ganhado vantagem ao ultrapassar Lando por fora do traçado, na interpretação da FIA, somando 20s.

Max pagou a penalização e fechou a corrida em sexto lugar. Ao ser questionado sobre a ação da entidade, o piloto da Red Bull 'deu de ombros': "Honestamente, 20 segundos é muita coisa, mas não vou chorar por isso. Também não darei minha opinião."

Ao ser pressionado para se manifestar sobre a penalização, o holandês manteve o discurso, mas colocou a culpa de toda a situação na equipe: "Essas duas coisas [momentos da disputa com Norris] não são problema meu. O problema é que nós somos muito lentos e é por isso que estou sendo colocado nesse tipo de situação. Esse é o meu problema.

