Lando Norris terminou na segunda colocação no GP do México de Fórmula 1 deste domingo (27) e, ainda que não tenha conseguido a vitória, fez um bom resultado visto que correu riscos no começo da corrida. Logo nas primeiras voltas, ele e Max Verstappen se tocaram disputando posição, no que o britânico chamou de "direção não muito limpa", mas que "já esperava".

Depois de um safety car por conta do acidente entre Yuki Tsunoda e Alexander Albon, os pilotos da McLaren e da Red Bull lutaram pelo segundo lugar de maneira semelhante ao embate no GP dos Estados Unidos, com Max empurrando Lando para fora da pista. No Hermanos Rodríguez, a FIA considerou Verstappen culpado tanto nesse lance quanto por ter ganho vantagem fora do circuito, ao escapar ainda na acirrada batalha.

Norris não deixou barato e reclamou no rádio. "Esse cara é perigoso, foi a mesma situação", disse na hora dos toques, referenciando-se à corrida de Austin. Falando ao público no final da prova, no entanto, foi mais brando e até elogiou o holandês, não deixando de lhe dar um 'puxão de orelha'. "Eu sabia o que esperar, disse".

"Não queria pensar assim porque respeito muito Max como piloto, mas eu estava pronto para algo do tipo. Isso não foi uma direção muito limpa, na minha opinião, mas eu evitei (acidentes), e foi uma boa corrida", complementou o britânico da McLaren.

Verstappen recebeu uma dupla punição pelos incidentes, totalizando 20 segundos, que foram cumpridos na primeira parada nos boxes. Com isso, ele terminou a corrida somente na sexta colocação, enquanto Norris ficou em segundo, atrás somente do vencedor, Carlos Sainz. "Foi uma corrida muito difícil. Parabéns a ele (Carlos e à Ferrari). Foram muito rápidos hoje".

Norris ultrapassou Leclerc nas últimas voltas do GP do México após um erro do monegasco. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando não conseguiu ganhar a corrida, mas diminuiu a diferença para Max no Mundial de Pilotos para 47 pontos, restando quatro corridas para o final da temporada. Questionado se acredita no título, ele fez questão de manter os pés no chão. "Vou manter minha cabeça baixa", ressaltou. "É tudo o que posso fazer por enquanto. Focar em nós mesmos e continuar pressionando".

A McLaren segue líder do Mundial de Construtores, com 566 pontos, mas viu a Ferrari se aproximar muito com a vitória de Sainz e o terceiro lugar de Charles Leclerc. A Scuderia, inclusive, passou a Red Bull, subindo para o segundo lugar com 537 pontos. A equipe austríaca tem 512.

A Fórmula 1 retorna no próximo final de semana, com o GP do Brasil. A corrida está marcada para em 3 de novembro, às 14h no horário de Brasília, mas os trabalhos da categoria começam já na sexta-feira, com o TL1 no dia 1º. São Paulo abriga também a quinta corrida sprint da temporada, que será realizada no dia 2, às 11h.

