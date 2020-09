O grid de largada para o GP da Rússia de Fórmula 1 em Sochi terá algumas modificações em comparação ao final do treino classificatório de sábado. Após trocas de caixa de câmbio, Alex Albon e Nicholas Latifi foram punidos e sairão mais atrás.

O tailandês da Red Bull, que sairia em 10º, agora será o 15º no grid, enquanto o piloto da Williams sairá em 20º, em vez do 19º lugar obtido ontem.

O delegado técnico da FIA, Jo Bauer, confirmou em seu relatório pré-corrida que as duas equipes haviam solicitado a troca do componente na noite de sábado.

"A troca da caixa de câmbio foi feita com a aprovação do delegado técnico da FIA após um pedido escrito da equipe, estando de acordo com o Artigo 34.2 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1", dizia o relatório sobre Albon.

"A mudança ocorreu antes do cumprimento da regra das seis corridas. Portanto, isso não cumpre com o Artigo 23.5a do Regulamento Esportivo da Fórmula 1, e por isso estou repassando o caso para ser considerado pela Direção de Prova".

As equipes são obrigadas a fazer as caixas de câmbio durarem seis corridas, mas têm a permissão de fazer uma troca caso o piloto tenha um abandono na prova anterior.

A troca vem em um momento difícil para Albon, que não conseguiu manter o momento criado pelo pódio no GP da Toscana na classificação de ontem, terminando oito posições atrás de Verstappen e com um tempo 1s1 mais alto que o companheiro de Red Bull.

Com isso, Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell e Sebastian Vettel ganharam uma posição no grid. Já a punição de Latifi garante que Kimi Raikkonen não largará em último na prova em que ele empatará com Rubens Barrichello como os pilotos com o maior número de largadas na F1.

