Sergio Pérez alegou que os problemas de frenagem foram a causa da sua dolorosa eliminação no Q1 do GP do México de Fórmula 1, explicando que ele "não conseguiu parar o carro" no fim das retas.

O mexicano conseguiu apenas o 18º melhor tempo no Q1 no Autódromo Hermanos Rodríguez, ficando fora da zona de classificação por apenas dois décimos. Pérez teve dificuldades durante todo o fim de semana com a frente do RB20 e com problemas de freio não resolvidos, o que o impediu de atacar as curvas.

"Tenho tido muitas dificuldades com a frenagem. Toda vez que tento atacar a frenagem, coloco muita energia nos pneus e isso torna muito difícil parar o carro", disse ele.

"Nas últimas três corridas, não consegui parar o carro. Estou tendo que modular bastante a minha frenagem e isso é algo que podemos ver nos dados, mas não conseguimos consertar no momento. É principalmente na linha reta que não consigo parar o carro. Eu simplesmente deslizo demais e, como aqui tudo é sensível à superfície, isso torna tudo muito mais difícil."

Pérez abandonou a corrida na primeira curva no ano passado e está desesperado por um resultado moralizador diante de sua torcida depois de uma série de resultados difíceis.

Mas com seus problemas de frenagem também ocorrendo em stint mais longos, o mexicano está pessimista quanto às suas chances de fazer uma etapa forte. Dada a gravidade de seus problemas de manuseio, não está fora de cogitação que a equipe opte por fazer alterações no parque fechado e deixá-lo largar do pitlane.

"Vamos discutir todas as opções", disse ele. "O problema é que também estamos muito apertados com relação às peças que temos disponíveis. Não temos a especificação de assoalho que gostaríamos de usar. Não sei, mas com certeza discutiremos isso com a equipe. Obviamente, é muito decepcionante. Se há um GP que eu quero fazer muito bem, é esse. Infelizmente, este evento tem sido muito difícil e complicado."

