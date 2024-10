Um "desastre" na classificação para o GP do México de Fórmula 1 deste sábado (26) fará com que Oscar Piastri, da McLaren, largue em 17º na corrida, e não por culpa do carro. O australiano admitiu a culpa por ter escapado da pista na curva 12 durante o Q1, a primeira parte da sessão, e ter tido sua volta deletada, bem como não ter conseguido melhorar na chance seguinte.

Até aquele ponto, o australiano estava mais de um segundo acima de seu melhor desempenho anterior, que foi a liderança no TL3, o terceiro treino livre do final de semana, deixando-o somente capaz de lamentar a bobeada que o fez cair no início de uma qualificação pela primeira vez nesta temporada.

"Eu simplesmente saí na curva 12, fiquei preso no meio-fio, e foi isso", disse Piastri à Sky Sports F1, sobre o erro que deletou sua volta. "Seria facilmente o suficiente, então, é muito frustrante cometer esse erro. Perdi cerca de um segundo", continuou, especificando como isso atrapalhou o resto de sua sessão.

"É um circuito complicado, mas não acho que (o problema) hoje foi isso. Só cometi um erro muito grave, e pronto", concluiu o australiano, sendo assertivo a respeito do que aconteceu.

Piastri durante a classificação para o GP do México de Fórmula 1, em que caiu ainda no Q1. Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

A saída de Piastri do Q1 não é estranha para a McLaren, já que seu companheiro de equipe, Lando Norris, passou pela mesma situação em 2023, quando viu sua melhor volta deletada por conta de falhar os limites da pista, tendo sido, na época, forçado a começar do final do grid.

Naquela ocasião, no entanto, Norris conseguiu subir para quinto na corrida, algo que pode "inspirar" Piastri a imitar seu rival. "Tivemos um caso semelhante com Lando no ano passado. Vou me certificar de fazer minha lição de casa, sobre como ele passou pelo grid, e tentar fazer o mesmo", pontuou.

O GP do México de 2024 está marcado para este domingo (27), a partir das 17h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta para o Brasil, enquanto a F1TV Pro passará o evento no streaming. Confira a programação completa.

