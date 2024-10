Neste sábado, a pole position para o GP do México de Fórmula 1 foi decidida e Carlos Sainz será o responsável por largar da primeira marca. Ao lado dele estará Max Verstappen.

Lando Norris abre a segunda fila para a prova, enquanto seu companheiro de equipe - que não fez uma classificação e foi eliminado no Q1 - larga do fim do grid. Assim como o 'herói' nacional, Sergio Pérez. O mexicano encontrou dificuldades e não conseguiu avançar o Q2 decepcionando os fãs nas arquibancadas.

Destaque para as duas Haas, que avançaram ao Q3 e largam de sétimo com Kevin Magnussen e décimo com Nico Hulkeberg.

A classificação

