F1: Verstappen critica Red Bull por saída de Ricciardo

A demissão de Daniel Ricciardo provocou a indignação de muitos, mas essas críticas não foram necessariamente sobre a demissão do australiano, mas sim sobre a forma como ela foi anunciada pela Red Bull após o GP de Singapura da Fórmula 1.

Antes da demissão, já corriam rumores de que Liam Lawson substituíria Ricciardo antes da corrida de Marina Bay. No entanto, a demissão oficial teve que esperar até depois da corrida, e Max Verstappen acredita que Ricciardo foi privado de uma despedida adequada da F1.

"Acho que ficou bem claro para mim, para Daniel, que esta era a última corrida", disse Verstappen sobre a despedida menos do que sonhada de seu ex-companheiro de equipe, de acordo com o portal RacingNews365.com.

"De minha parte, acho que poderia ter sido tratado de forma um pouco diferente", acrescentou o holandês ao criticar sua equipe. "Para ele também, porque ele sabia, mas não podia dizer exatamente, e é uma pena", acrescentou o tricampeão.

O maior sucesso do australiano na F1 foi ao volante da Red Bull, onde ele obteve sete vitórias. Por esse motivo, Verstappen também não entende por que as coisas não poderiam ter sido tratadas "de forma mais agradável".

"Ele fez muito por todos. Ganhou corridas. Ele teve corridas incríveis. Acho que ele merecia uma despedida mais agradável", concluiu o piloto holandês.

