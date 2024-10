A McLaren e a Mercedes introduziram grandes atualizações aerodinâmicas para o GP dos Estados Unidos, já que ambas as equipes buscam mais desempenho para a etapa final da temporada de 2024 da Fórmula 1.

A McLaren iniciou suas mudanças com uma nova asa dianteira, com um novo pacote de suspensão dianteira para combinar com ela, à medida que revisa os padrões de fluxo de ar produzidos em torno da extremidade dianteira do carro.

Isso também inclui alterações na aerodinâmica do duto de freio dianteiro, além de uma alteração, específica para o circuito, no tamanho do duto de resfriamento, já que Austin geralmente não exige grandes entradas para gerenciar as temperaturas do freio.

A equipe também modificou as carenagens da suspensão traseira para melhorar ainda mais seu desempenho aerodinâmico, além de uma nova saída de resfriamento do duto de freio traseiro.

A McLaren levou sua asa traseira de maior downforce para Austin, mas a compensou com uma asa de viga de única parte. Isso reduz o arrasto do conjunto geral e também deve garantir que a aplicação do DRS seja eficaz devido à redução do arrasto geral.

A equipe não chegou a introduzir um novo assoalho para Austin; várias equipes voltaram atrás nos projetos de assoalho nesta temporada, já que o desempenho mostrado nas simulações não foi necessariamente o mesmo na pista.

A Mercedes também tem um novo pacote de asa dianteira e suspensão dianteira, que a equipe observou que "reduzirá o despertar da asa dianteira, o que melhora o fluxo para a traseira do carro".

A equipe das 'flechas de prata' também levou uma nova carroceria para o Texas, reformulando a entrada do sidepod para aumentar o overbite e melhorar a qualidade do fluxo de ar que passa pelos componentes de resfriamento do carro.

Além disso, o W15 recebeu um novo assoalho, que apresenta uma nova asa na borda do assoalho com uma palheta adicional, e cercas de assoalho com novo perfil para extrair mais desempenho da parte inferior da carroceria.

Isso ocorre depois que a equipe voltou atrás no design do assoalho introduzido para o GP da Bélgica, que acabou sendo retirado da corrida devido a problemas na configuração do carro.

A Red Bull fez duas alterações aerodinâmicas para Austin, combinando uma modificação na borda da asa do assoalho com um conjunto de sidepods específicos do circuito para melhorar as características de resfriamento.

Já a Aston Martin tem uma nova asa dianteira, assoalho e carroceria para melhorar a quantidade de carga produzida pelo AMR24, enquanto a Alpine tem um novo assoalho, carroceria e asa traseira. Pierre Gasly receberá as atualizações para este fim de semana, enquanto Esteban Ocon correrá com o carro de especificações mais antigas.

A RB tem um novo assoalho que espera ajudar a manter o sexto lugar no campeonato de construtores, embora a Haas tenha uma série de atualizações, já que a equipe americana busca ultrapassar a RB na classificação de pontos. Isso inclui um novo assoalho, um sidepod com um rebaixo maior e algumas mudanças nos recursos de resfriamento da carroceria.

A Sauber também tem uma nova asa dianteira e carenagens de suspensão, já que a equipe suíça busca marcar seus primeiros pontos em 2024.

