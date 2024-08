McLaren vive um verdadeiro dilema antes da segunda metade da temporada de Fórmula 1. Acontece que a equipe precisa decidir se irá focar na conquista do campeonato de pilotos ou de construtores em 2024. Mas Oscar Piastri foi certeiro ao analisar a situação expor sua opinião.

O australiano conquistou a primeira vitória na F1 no GP da Hungria, após ultrapassar o companheiro de equipe, Lando Norris. O desempenho do MCL38 fez com que fosse possível os britânicos se aproximarem da Red Bull na tabela de construtores, desta maneira, eles estão 42 pontos atrás do time de Milton Keynes.

Agora, em entrevista ao Sky Sports, Piastri revelou qual a sua opinião sobre quais devem ser os próximos passos da McLaren. O australiano confessou que espera que o time foque no campeonato de construtores, que parece mais palpável.

"O primeiro objetivo é conquistar o título de construtores para a equipe e acho que temos boas chances de alcançá-lo. Diminuímos a diferença com a Red Bull nas últimas seis ou sete corridas".

Ao avaliar sua posição e de Norris na tabela de pilotos, Oscar disse que gostaria de batalhar por mais pontos nas próximas corridas, mas o foco segue em conquistar o título em equipe.

"Acho que no meu caso, na classificação de pilotos, claro que gostaria de terminar o mais alto possível. Não estou fora da corrida do campeonato, é uma grande exigência, mas quero encadear boas corridas, criar consistência nessa frente e realmente ajudar a equipe a conquistar o título de construtores".

Atualmente, Norris está em segundo lugar na tabela de pilotos, a 78 pontos de Max Verstappen. Apesar da diferença ser grande, é importante lembrar que ainda faltam dez corridas para o fim da temporada e, dependendo do desempenho da McLaren, seria possível virar a mesa.

Piastri também avaliou a possibilidade de auxiliar o companheiro a conquistar mais pódios e melhores pontuações nas últimas corridas.

"Se mais tarde eu tiver que ajudar o Lando, é claro que conversaremos sobre isso, mas o primeiro objetivo é vencer o campeonato de construtores e tentar fazer um bom trabalho".

