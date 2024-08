Nico Hulkenberg disse não se arrepender de ter assinado um contrato com a Sauber/Audi, a única equipe da Fórmula 1 sem pontos em 2024: "Não acho que tomei a decisão errada".

Carlos Sainz assinou surpreendentemente com a Williams, rejeitando uma oferta séria da Audi. Muitos acreditam que a decisão do piloto espanhol foi motivada por uma falta de confiança no projeto da empresa alemã. Mas o piloto alemão relevou e disse estar calmo com a escolha.

"Não havia oportunidade para eu ir para uma das quatro principais equipes. Portanto, estou calmo e confiante em minha decisão". "Toda equipe que se interessa por você promete um futuro certo. Eles dizem: 'Nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo'".

"A Audi é uma marca global muito forte. Eu sei o quanto eles levam a sério o projeto e o quanto estão investindo para que seja um sucesso".

"Além disso, os regulamentos mudarão em 2026, o que é uma boa oportunidade para um novo fabricante"."Vi a assinatura com eles como uma grande oportunidade para minha carreira".

"É claro que não estou dizendo que será fácil e simples, porque não há garantias. Há um longo caminho a percorrer, mas a Audi tem ambições muito sérias e você sente mais pressão porque está correndo por uma equipe de fábrica".

"Mas não estou preocupado, porque tanto eu quanto a equipe sabemos que precisamos melhorar em todas as áreas", concluiu Hulkenberg.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!