O chefe de equipe da Aston Martin, Mike Krack, diz que há uma "enorme pressão" dentro da equipe para reviver seus resultados na Fórmula 1, mas afirma que Lawrence Stroll, presidente-executivo da Aston, entende que isso levará tempo.

Este ano, a equipe não conseguiu repetir os ganhos de 2022-2023, quando deixou de terminar em sétimo lugar no campeonato de construtores de 2022 para marcar seis pódios nas primeiras oito corridas de 2023, além de uma vitória perdida em Mônaco. Além disso, Fernando Alonso estava incomodando regularmente a Red Bull na disputa pelo topo da F1.

Embora os ganhos da Aston, ano a ano, tenham sido impressionantes na última temporada, Ferrari e Mercedes inicialmente perseveraram com conceitos de carros falhos, antes de aderirem ao caminho aerodinâmico dos sidepods da Red Bull, que provou ser tão bem-sucedido, juntamente com a McLaren saltando na frente das três equipes para ficar atrás da Red Bull, o que fez com que os bons resultados da equipe esmeralda se esgotassem.

Neste ano, o pacote de atualização de Imola, com asa dianteira, assoalho e peças aerodinâmicas traseiras, saiu pela culatra e, embora a Aston tenha feito alterações desde então para tentar recuperar o terreno perdido, atualmente está na quinta colocação na disputa dos construtores deste ano, com o melhor resultado entre pilotos sendo o quinto lugar.

Em uma entrevista exclusiva com o Motorsport.com, no GP da Inglaterra, Krack discutiu como "onde os outros estavam com desempenho inferior e nós estávamos com desempenho superior na ordem competitiva" significava que o início de 2023 era "lisonjeiro e provavelmente não era um reflexo verdadeiro de onde realmente estávamos como equipe".

Quando perguntado sobre como Stroll via a situação da Aston em 2024 - com a percepção externa de que a equipe regrediu enquanto outras ganharam mais significativamente ao seu redor - Krack respondeu: "Bem, acho que há dois aspectos.

Mike Krack, diretor da equipe, Aston Martin F1 Team

"Um deles é: qual o progresso que você faz em comparação com a concorrência ao longo dos anos? Onde você tem metas ambiciosas e tenta gerenciá-las". "Isso é algo que eu acho que você discute, tem um plano e sabe que não pode ir do sétimo para o primeiro lugar. Não é possível".

"Você precisa de 'isso e isso e isso'. Você já viu um pouco do que precisamos no futuro. Esse é um ponto e acho que há uma certa dose de realidade ou realismo e também de paciência"."Mas quando você vai, amplia e traz atualizações e elas não estão apresentando o desempenho que deveriam, a pressão aumenta e com razão".

"Acho que a percepção de fora não está errada ou equivocada. A percepção interna é de uma pressão enorme, porque [a atualização] não está produzindo o que se esperava e tentar resolver isso o mais rápido possível [é agora o objetivo] e, nesse ponto, entendo também que há menos paciência".

"Agora, Lawrence está nesse negócio há muito tempo. Ele sabe muito bem como funciona a Fórmula 1 e sabe também que, se você tem algo que não funciona até ter algo melhor, leva tempo - para fazer novas peças, para fazer isso e para fazer aquilo. Portanto, acho que é uma mistura dos dois. É uma situação em que não gostaríamos de estar".

"Começamos a temporada em quinto lugar, queríamos nos aproximar, tínhamos um plano para nos aproximarmos dos carros de ponta, mas não conseguimos", concluiu Krack.

Além de tentar recuperar seu campo de desenvolvimento de carros para 2024, a Aston também fez recentemente uma mudança no topo de sua estrutura de gerenciamento, com o ex-chefe de motores da Mercedes, Andy Cowell, pronto para substituir o ex-chefe de equipe da McLaren, Martin Whitmarsh, como CEO do grupo em outubro.

