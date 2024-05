Oscar Piastri fez o segundo melhor tempo na Classificação do GP de Emilia Romagna. Porém, o australiano pode perder a posição. O piloto da McLaren é investigado por atrapalhar Magnussen no Q1.

Enquanto o dinamarquês da Haas fazia uma volta rápida, Piastri estava na linha de corrida na entrada da Tamburello. A direção de prova julgará o caso em uma reunião marcada para às 13h15, o horário de Brasília, deste sábado. Em entrevista para a SkySports, Piastri disse que tentou abrir para Magnussen ao ser informado da chegada do dinmarquês em volta rápida.

Sobre largar em P2, Piastri comentou na coletiva de imprensa que estava feliz com o desempenho da McLaren no fim de semana. O australiano também elogiou a performance do carro no circuito de Ímola. Resta saber se ela alegria se manterá após a reunião da direção de prova.

