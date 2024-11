F1: Leclerc é multado pela FIA por xingamentos no México

Piloto monegasco da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc recebeu oficialmente uma multa dos comissários da FIA (Federação Internacional do Automobilismo), nesta sexta-feira de GP de São Paulo, por proferir xingamentos na coletiva de imprensa após a corrida no México, no último fim de semana.

O monegasco 'praguejou' ao descrever seu momento no final da corrida na Cidade do México, quando foi passado por fora na última curva enquanto lutava com Lando Norris -- o britânico da McLaren chegou em segundo, atrás do vencedor Carlos Sainz, espanhol da Ferrari.

Percebendo rapidamente que o uso de palavrões nas coletivas de imprensa agora é sancionado, depois que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi punido por xingamentos em Singapura, Leclerc imediatamente se desculpou: "Oh, perdão! Ah, não, não quero me juntar a Max".

Leclerc foi visto conversando com um funcionário da FIA após a coletiva de imprensa, e entende-se que uma nota foi enviada aos comissários no início desta semana, informando-os sobre uma possível violação.

Como os comissários do Brasil só se reuniram adequadamente na manhã de sexta-feira, demorou até pouco depois do início da classificação sprint para vir uma reação e se decidir que o assunto precisava de uma audiência adequada.

Eles declararam que Leclerc está sendo convocado por uma "suposta violação do Artigo 12.2.1.k do Código Esportivo Internacional - Linguagem durante a Conferência de Imprensa Pós-Corrida da FIA no México".

Mas, após investigarem o caso na sexta-feira a noite, os comissários da FIA decidiram dar ao monegasco uma multa de 10 mil euros, com 5 mil suspensos caso ele não repita a ofensa nos próximos 12 meses. Os comissários explicaram o veredito argumentando que Leclerc pediu desculpas imediatamente após o "incidente", sendo isso um fator mitigante para a ofensa, que eles não colocam no mesmo patamar de Verstappen em Singapura.

"Os comissários revisaram a transcrição da coletiva de imprensa no México e notaram que Leclerc usou a expressão em resposta a uma pergunta capciosa feita a ele, 'o que você disse para si próprio', em relação ao momento significativo que teve no fim da corrida", diz o veredito. "Leclerc respondeu com um palavrão como recriação fiel do que pensou naquele momento. Leclerc imediatamente notou seu erro e pediu desculpas. Tal linguagem não tem lugar nas transmissões".

"Durante a audiência, Leclerc diz ter se arrependido do lapso momentâneo de julgamento e compartilhou que entende sua responsabilidade como modelo do esporte. Os comissários consideram que o fator mitigante de Leclerc é o pedido imediato de desculpas".

A convocação de Leclerc veio depois que Verstappen, que foi punido com um dia de serviço comunitário por seus palavrões, expressou certa surpresa no Brasil pelo fato de seu rival da Ferrari não ter sido questionado pela FIA.

"Aparentemente, só vale para mim mesmo, porque depois da corrida no México, alguém estava falando palavrão. É estranho. Na verdade, o que ele diz é pior do que o que eu disse, e foi uma coletiva de imprensa muito mais importante, com mais pessoas assistindo", afirmou Verstappen em Interlagos.

A postura dura da FIA em relação aos palavrões veio na esteira de comentário do presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, que expressou seu descontentamento com a linguagem dos pilotos na categoria.

Em entrevista ao Motorsport.com, o mandatário disse: "Eu sei, eu era um piloto... No calor do momento, quando você está chateado porque outro piloto veio até você e o empurrou para fora, quando eu costumava pilotar [e algo assim acontecia], eu ficava chateado".

"Mas também temos de ser cuidadosos com nossa conduta. Precisamos ser pessoas responsáveis e agora, com a tecnologia, tudo está sendo transmitido ao vivo e tudo é registrado. No fim das contas, temos que estudar isso para ver: podemos minimizar o que está sendo dito publicamente?", completou.

