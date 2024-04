Carlos Sainz se classificou em quinto e seu companheiro de equipe na Fórmula 1, Charles Leclerc, em sétimo, já que as Ferraris tiveram dificuldades para aquecer os pneus em um final chuvoso na classificação sprint de sexta-feira na China. O espanhol disse após o treino que terá de "sobreviver com o que tem" no sábado, depois de não se sentir confortável com o SF-24.

Leclerc saiu da pista quando começou a chover, o que Sainz admitiu que também poderia ter acontecido com ele.

"Com os pneus intermediários, esperamos muito tempo na saída do pitlane, eles esfriaram e, então, Charles e eu tivemos muita dificuldade na volta de saída para aquecer os pneus", explicou Sainz. "Tive sorte de não ter sofrido o mesmo [giro]."

"Não conseguimos fazer um bom SQ3, mas acho que salvei o dia com o quinto lugar. Esta é uma pista muito difícil de se chegar e quase ir direto para a classificação."

Mas, com o tempo de treino limitado no retorno da F1 a Xangai, o piloto espanhol disse que também não conseguiu ajustar seu SF24 a seu gosto em condições de pista seca.

Isso diminuiu suas expectativas para a sprint de sábado, que deve ser seca, mas, pelo lado positivo, as novas regras do parque fechado permitem que as equipes trabalhem em seus carros novamente antes da classificação para o GP de domingo.

"A corrida de sprint é de manhã, depois o parque fechado abre e podemos ajustar o carro", acrescentou. "Eu gostaria de poder fazer alguns ajustes no carro depois da corrida de sprint, porque não me sinto confortável."

"Tenho algumas ideias para melhorar o carro na classificação. Na sprint, teremos que sobreviver com o que temos e lutar a partir do quinto lugar."

O chefe da equipe, Fred Vasseur, espera que a estratégia de pneus da Ferrari nos treinos livres seja recompensada na corrida sprint.

"Fomos os únicos que deixaram mais um jogo de pneus médios e duros esta manhã", explicou ele à Sky Sports Italy.

"Temos a vantagem de ainda ter um jogo de pneus médios novos para amanhã, enquanto nossos rivais terão que utilizar um jogo de médios usados. Isso significa que teremos uma opção mais ampla em termos de pneus para amanhã."

"Mas, como todo mundo, estamos um pouco cegos. Não é uma escolha fácil, só demos algumas voltas esta manhã. Teremos que escolher bem o composto esta noite, porque temos que considerar que ele pode ser um ponto de partida para o domingo."

Explicando sua falha, Leclerc acrescentou: "Foi muito difícil trocar os pneus, tentei ser um pouco agressivo, mas obviamente perdi o controle na curva 8."

"Isso comprometeu um pouco nossa classificação, porque a direção ficou um pouco torta. Mas, no geral, não acho que tenha havido nenhum milagre. Não havia muito mais que pudéssemos ter feito", concluiu.

