Max Verstappen disse que a Red Bull "merece estar onde está" depois de ter tido dificuldades para colocar os pneus na janela de operação certa durante a classificação para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1. O quali desta sexta-feira teve seu Q3 disputado sob chuva em Xangai.

Tendo conquistado todas as poles até agora na temporada de 2024 da F1, Verstappen parecia ser o grande favorito novamente depois de liderar o Q2 da classificação para a sprint no seco. Mas, quando a chuva caiu, ela produziu uma grande incógnita, já que nenhum piloto havia corrido no molhado.

Com vários pilotos saindo da pista no Q3, Max teve dois tempos de volta excluídos devido a extrapolações de limites de pista provocados pelas condições úmidas. A melhor volta limpa do atual campeão mundial de F1 o colocou em quarto no grid para a corrida de sprint do GP da China, mas ele foi mais de dois segundos mais lento do que o pole position Lando Norris, britânico da McLaren. O inglês Lewis Hamilton é o segundo com a Mercedes, enquanto o espanhol Fernando Alonso é terceiro com a Aston Martin.

Verstappen admitiu que não conseguiu colocar os pneus intermediários na melhor janela de temperatura operacional na disputa entre os 10 primeiros, o que deixou o holandês com a sensação de estar "pilotando no gelo".

"Estava incrivelmente escorregadio, tive muita dificuldade para colocar temperatura nos pneus, por isso foi muito difícil manter o carro na pista. O pneu nunca 'ligou' de verdade para mim, então foi como dirigir no gelo. É por isso que acho que merecemos estar onde estamos depois da classificação", afirmou ele.

"Porque não estava funcionando para mim no molhado, embora no seco eu ache que estamos muito bem. Então, é claro, estou feliz com isso", seguiu Verstappen antes de comentar sobre largar por dentro na sprint.

"Não é ideal largar por dentro aqui, a aderência à esquerda é muito menor do que à direita com esse material pintado no asfalto. Temos que tentar fazer a melhor largada possível. Depois, será um longo período com um único jogo de pneus na sprint, mas isso a torna bastante interessante", completou ele.

