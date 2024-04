A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda está buscando uma resposta definitiva sobre o que está causando os incêndios no gramado que prejudicaram o dia de abertura do GP da China de Fórmula 1.

O primeiro treino na manhã de sexta-feira teve que ser interrompido com bandeira vermelha depois que um incêndio se alastrou na grama na parte interna da curva 7 no Circuito Internacional de Xangai.

A situação se repetiu no final da primeira sessão de classificação sprint, o que levou a um atraso no início do SQ2.

Após o primeiro problema na manhã de sexta-feira, a FIA visitou a área antes da classificação para tentar entender exatamente o que estava causando o incêndio.

A análise inicial, realizada a partir de imagens de vídeo, sugeriu que as faíscas lançadas pelos carros estavam sendo sopradas para a grama.

No entanto, isso ofereceu apenas uma explicação parcial para o fenômeno, pois o tamanho dos incêndios causados é muito maior do que normalmente seria esperado do gramado, especialmente depois que uma grande chuva na quarta-feira umedeceu o solo.

Surgiram várias teorias sobre o catalisador extra que está fazendo com que as faíscas desencadeiem as chamas maiores.

Uma teoria é que, como a pista de Xangai foi construída sobre um pântano, o gás metano pode estar se infiltrando pelo solo, o que está sendo inflamado e causando os incêndios.

Outra ideia é que a grama tenha sido tratada quimicamente para melhorar sua aparência, e é isso poderia estar causando o o problema.

No entanto, as investigações iniciais da FIA na sexta-feira não esclareceram muito a situação, já que não havia nenhuma evidência de algo inesperado na área.

Com o retorno das chamas na classificação, no entanto, o plano é de realizar um exame mais detalhado à noite para tentar entender melhor o que está acontecendo e descobrir a verdadeira causa.

A FIA obviamente quer evitar que qualquer incêndio provoque a necessidade de interrupção da sessão no sábado, ou mesmo que provoque a necessidade de um safety car ou outra intervenção na corrida.

O problema do fogo é algo que nunca foi encontrado em Xangai antes, embora este seja o primeiro ano em que a nova geração de carros com efeito solo, que lançam mais faíscas quando correm perto do chão, tenha rodado aqui.

