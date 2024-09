Mudanças no grid de largada para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste domingo em Baku. Lewis Hamilton e Esteban Ocon sairão do pitlane após a Mercedes e a Alpine trocarem componentes das unidades de potência dos pilotos sob regime de parque fechado.

Hamilton, que estava programado para largar em sétimo lugar na corrida de Baku, já está com seu quinto motor de combustão interna da temporada - um a mais do que o permitido. A Mercedes também trocou o turbocompressor e os MGU-H e MGU-K do carro.

A mudança era algo que a Mercedes esperava fazer há muito tempo, já que a falha no motor de Hamilton no GP da Austrália, no início da temporada, o deixou no limite para o restante do ano a partir daquele momento.

O problema que afetou o motor australiano de Hamilton foi posteriormente atribuído a uma falha inexplicável na extremidade inferior.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a Mercedes estava avaliando qual corrida seria a melhor para fazer a mudança e causar a penalidade de grid, dado o desafio de ultrapassagem em várias pistas restantes no calendário de 2024.

Baku - com as longas retas e os requisitos de gerenciamento de pneus da corrida de domingo - fez com que a Mercedes decidisse aplicar a penalidade aqui, depois de sua decepcionante classificação no sábado no Azerbaijão.

Hamilton se classificou em sétimo lugar depois de não conseguir fazer com que seus pneus funcionassem bem no início de sua última volta no Q3, depois de ter sido instruído a diminuir a velocidade no final de sua volta de aquecimento devido ao fato de a Williams de Alex Albon ter ficado temporariamente presa na saída do pitlane com o ventilador de resfriamento ainda preso à caixa de ar.

O atraso na aceleração para iniciar sua última tentativa fez com que os pneus de Hamilton "não funcionassem" - algo que o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, disse que também afetou George Russell no outro W15, já que o britânico estava logo à frente de seu companheiro de equipe.

Hamilton terá a companhia no pitlane do piloto da Alpine, Esteban Ocon, que teve um fim de semana desastroso em Baku. Assim como o heptacampeão, Ocon adotou seu quinto motor de combustão interna, turbo e MGU-H da temporada.

Ocon já estava programado para largar na última fila do grid depois de um encontro com o muro no Q1, o que o deixou com o tempo mais lento.

O francês teve que ficar de fora do TL1 com um problema no motor e parou no TL3 com um problema na bomba de combustível. Portanto, ele já estava comprometido para a classificação, tendo perdido tempo crucial ao longo do fim de semana.

Já seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, foi desclassificado por exceder o fluxo máximo de combustível em sua última volta no quali, o que significa que as duas Alpines vão largar na parte de trás do grid.

As sanções aplicadas a Hamilton, Ocon e Gasly fazem com que Lando Norris suba de 17º para 14º no grid da prova de logo mais, após uma sessão de classificação ruim.

