O brasileiro Pietro Fittipaldi participou nesta terça-feira (28) do teste pós-temporada da Fórmula 1, realizado no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Focado no desenvolvimento do carro da Haas para a próxima temporada e também no trabalho com os compostos de pneus que serão usados na categoria no ano que vem, o piloto completou 130 voltas ao longo do dia, maior número entre os 25 pilotos que participaram da sessão.

Foi a segunda vez no ano em que Pietro conduziu o VF-23, carro da Haas usado na temporada de 2023. Antes do teste nos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro também participou dos testes de pneus feito em Silverstone, dias depois do GP da Grã-Bretanha. No circuito de Yas Marina, o piloto destacou a distância percorrida, e o trabalho com a Haas, a quem agradeceu a oportunidade de participar da sessão desta terça-feira.

“Foi um ótimo dia aqui em Abu Dhabi. Completamos 130 voltas testando diferentes compostos de pneus e adquirindo bastante dados para 2024. Como sempre, foi um dia incrível trabalhando com a Haas, e é sempre bom pilotar um carro de F1. Ele tem muito downforce, é muito rápido nas curvas e é tudo o que um piloto quer em um carro”, disse Fittipaldi, logo após o encerramento das atividades

“Foi um dia muito produtivo. Quero agradecer a Haas. Certamente, fazer um dia inteiro de teste em um carro de F1 é uma boa preparação para correr na Indy na próxima temporada, com a Rahal Letterman Lanigan. É incrível como isso me mantém em forma para o início da temporada da Indy."

Após o teste com a Haas, Pietro volta suas atenções para a Indy. A categoria norte-americana abre a temporada 2024 no dia 10 de março, com a disputa do GP de São Petersburgo. Já a F1 abre o campeonato do ano que vem uma semana antes, no dia 2 de março, com o GP do Bahrein.

