F1: Pilotos da Alpine explicam diferença de desempenho na Rússia

Esteban Ocon e Fernando Alonso tomaram caminhos opostos na configuração do carro da Alpine no GP da Rússia de Fórmula 1 e terminaram com resultados diferentes. O bicampeão lutou pelo pódio, foi sexto enquanto a chuva aumentava nas últimas voltas da corrida e, apesar de lamentar o azar das condições climáticas, definiu este grande prémio como o melhor de sua temporada. Já o francês, que saiu em nono, terminou longe do top 10, na 14ª posição.

Quando questionado a resumir o seu domingo numa reunião com os meios de comunicação, incluindo o Motorsport.com, Ocon deu uma definição totalmente contrária à dada pelos espanhóis.

"Não foi o melhor domingo para nós. Provavelmente um dos mais difíceis do ano”, resumiu.

Apesar de ter feito uma boa largada, ele acredita que há muito o que revisar antes da próxima corrida: "Acho que o positivo foi o começo, que foi muito bom. Conseguimos manter-nos em boa posição nas primeiras voltas, mas depois disso foi estranho."

"Em termos de ritmo, perdemos muito tempo por volta em cada curva para o carro da frente, incapaz de me atacar ou me defender. Então, sim, há muito para corrigir e muito trabalho antes de chegarmos à Turquia. Vamos descobrir. Isso foi ruim nesta corrida e vamos voltar mais fortes na próxima."

Alonso comentou precisamente que a escuderia tinha que descobrir o que tinha dado certo no fim de semana, onde ele conseguiu correr no ritmo da Red Bull e até ultrapassar Max Verstappen, palavras que colidem com o desejo de Ocon de entender o que deu errado.

Questionado sobre a avaliação do companheiro, o espanhol revelou que seguiram caminhos diferentes em termos de acerto: "As configurações dos carros eram muito semelhantes nas últimas três ou quatro corridas, praticamente idênticos. No entanto, houve um grande desvio na última, porque não demos o mesmo feedback e não tivemos os mesmos comentários ”.

"Então, sim, temos algumas ideias sobre o que poderia ser. Estamos apenas procurando consertar os erros para a próxima corrida", acrescentou.

O louco GP da Rússia pode complicar a comparação entre dois pilotos devido às mudanças de condições que ocorreram, mas na qualificação, onde todos fizeram pelo menos uma volta com pneus de pista seca, Alonso superou Ocon em mais de um segundo e meio.

Apesar desta diferença de desempenho, o francês garante que não foi mau no carro, o que o deixa ainda mais dúvidas: "Não há nenhuma razão em particular"

"Quer dizer, me sinto bem ao volante, como foi em Monza ou Zandvoort. Portanto, não, não há uma razão especial para mim."

