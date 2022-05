Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo Internacional de Miami sediará seu grande prêmio inaugural de Fórmula 1, neste domingo, tendo sido projetado no entorno do Hard Rock Stadium.

O circuito inspirou-se em várias curvas clássicas da F1 e combina trechos de alta velocidade com longas retas e uma seção ondulada e de baixa velocidade que entra no segundo setor. Mas a chicane dentro da seção de baixa velocidade tem sido um local para várias voltas e erros durante o fim de semana até agora.

Ele é projetado para diminuir a velocidade dos carros à medida que passam abaixo da rodovia que passa sobre a pista. Enquanto Ricciardo foi geralmente positivo sobre o layout da pista, dizendo que "não era como qualquer circuito" e os designers fizeram um "bom trabalho" fazendo algo único, ele sentiu que a seção de baixa velocidade estava um pouco apertada.

"As coisas do Mickey Mouse são Mickey Mouse demais, eu acho", disse Ricciardo.

“Esses carros são tão grandes hoje em dia, e acho que já fui citado antes dizendo que as pistas não estão ficando mais largas, mas os carros estão. Então, obviamente, este é um caso em que é bastante apertado em alguns lugares.

"Foi construído em torno de um estádio, então não é como se houvesse um plano aberto para fazer tudo, então tenho certeza que há algumas restrições sobre o que eles podem fazer."

O companheiro de equipe de Ricciardo na McLaren, Lando Norris, disse que também gostou do layout geral da pista e que tinha "bom potencial", mas sentiu que a chicane foi "um acerto e um erro".

Mas Norris apreciou a necessidade de passar com segurança sob a rodovia, significando que não era viável simplesmente tirar a chicane da curva 14-15.

"Disseram-me que não é possível por causa da ponte que passa por cima", disse Norris.

“Os carros só são permitidos a uma certa velocidade, então eles tiveram que colocar uma chicane. Me disseram que havia uma razão para eles colocarem.”

Pierre Gasly, da AlphaTauri, achou o layout "muito divertido", embora "um pouco acidentado" em alguns lugares, e fez o mesmo ponto sobre a chicane, comparando-a com a Fórmula E.

“Curva 1, curva 3, curva 5, é bastante acidentada, mas depois disso, eu realmente gosto da seção de alta velocidade”, disse Gasly.

"Você pode cortar as curvas e ter muita velocidade lá, por lá é muito bom.

"Não sou um grande fã daquela chicane da Fórmula E, chicane muito apertada. Prefiro curvas de alta velocidade, especialmente com os carros que temos.

"Mas, no geral, devo dizer que é uma pista muito legal para dirigir."

Lewis Hamilton postou em sua conta no Instagram após a qualificação: "Na verdade, eu realmente gosto desta pista [em] Miami. Chicane é a única coisa que pode ser melhor, mas por outro lado, adoro!"

