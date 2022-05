Carregar reprodutor de áudio

Leclerc conquistou a terceira pole da temporada 2022, da Fórmula 1, ao liderar a qualificação à frente de seu companheiro de equipe na Ferrari, Carlos Sainz, com Verstappen terminando em terceiro depois que sua última volta no Q3 deu errado.

A Ferrari trouxe uma asa traseira reformulada para Miami com o objetivo de reduzir o arrasto que carregou nas primeiras provas do campeonato, mas Leclerc ainda está prevendo dificuldades para manter Verstappen longe nas longas retas ao redor da pista de Miami Gardens.

"Se eles estiverem perto de nós, será muito difícil", disse ele na coletiva de imprensa pós-classificação.

“Mas temos essa vantagem nas curvas, o que espero [significa] que eles estarão muito atrás [atrás] para ter a oportunidade de nos ultrapassar nas retas.

“Só o tempo dirá e só veremos isso [na corrida]. Mas o ritmo do carro é bastante forte, então vamos nos concentrar em nós mesmos e ver onde estamos.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks with pole man Charles Leclerc, Ferrari, after Qualifying Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Quando perguntado sobre quanta confiança ele tinha no pacote F1-75, dados os resultados que obteve até agora em 2022, Leclerc respondeu: “Muito. É um pacote muito forte que temos – funciona em mais ou menos todas as condições desde o início da temporada.

“Então, isso é um bom sinal para o futuro. Mas, como já disse muitas vezes, acho que as atualizações deste ano serão muito importantes.”

Sobre a atualização de Miami que a Ferrari diz ter diminuído o nível de arrasto da asa traseira no documento oficial da FIA, detalhando as mudanças do carro em todo o campo, Leclerc disse que “foi na direção certa” e acrescentou que “espero que tenhamos mais durante a temporada para ficar no topo”.

Leclerc também disse que ter Sainz ao lado dele para a largada em Miami era “definitivamente melhor” para as chances da Ferrari derrotar a Red Bull.

“Ambos os carros são muito competitivos”, continuou ele.

“Então, Carlos e eu somos muito competitivos. É ótimo para a equipe e vamos tentar terminar nas mesmas posições [na corrida]”.

