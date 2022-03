Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos de Fórmula 1 estão confiantes em se ajustar à visibilidade reduzida proporcionada pelos novos carros para a temporada de 2022, mas esperam que as pistas de rua sejam mais desafiadoras.

Os competidores tiveram a primeira chance de experimentar os novos carros durante três dias em Barcelona na semana passada, após a revisão dos regulamentos técnicos.

Os designs aerodinâmicos revisados ​​foram criados para facilitar o acompanhamento dos carros de perto, levando a mais ação na pista e ultrapassagens.

O feedback inicial dos pilotos sobre os novos carros foi positivo, com muitos notando sua melhoria em seguir outros carros e redução no ar sujo, bem como o benefício adicional do efeito solo para curvas de alta velocidade.

Mas, além de notar o aumento de peso dos carros novos, vários pilotos notaram que outro inconveniente foi a redução da visibilidade devido às rodas maiores e aos defletores de pneus na frente do carro.

Daniel Ricciardo, da McLaren, reconheceu que era “definitivamente um pouco mais complicado” ver fora do cockpit, pois havia “mais no caminho”, com as câmeras onboard tipicamente exagerando a visão do piloto do cockpit.

“Você pode pensar que está pilotando com um piloto, mas não está realmente entendendo o ponto de vista do piloto”, disse Ricciardo sobre os ângulos da câmera.

“Meu ponto é que você não vê muito, ponto final. Então, este ano, você vê menos novamente, mas você também se acostuma e vê pontos de referência e coisas assim.”

“É algo que fica mais fácil com o tempo, mas provavelmente não tem sido tão bom desde os velhos tempos, quando estávamos sentados bem à frente do carro e muito mais alto.”

Questionado se achava que a falta de visibilidade tornaria mais difícil competir com outros carros roda a roda, Ricciardo estava confiante de que todo o grupo se acostumaria com isso.

“Sempre há pontos cegos no carro, então você também tem que usar muito de sua intuição quando estiver correndo lado a lado”, disse Ricciardo.

“Isso também cria a arte de uma boa batalha. Então você meio que usa seus outros instintos ou confia em outras coisas para fazer um movimento ou se defender bem.”

“Acho que haverá um pouco mais para nos ajustarmos, especialmente nos primeiros dias de 2022. Mas talvez em algumas corridas, ficaremos como se realmente não sentíssemos mais.”

Lewis Hamilton brincou que ele “pegaria uma almofada ou algo assim e se sentaria mais alto” no cockpit, mas Sergio Pérez, da Red Bull, sentiu que havia “apenas tanto que você pode obter em termos de posição do assento”.

“Definitivamente temos que nos acostumar, medir melhor nossas distâncias e as corridas roda a roda, acho que todos vamos nos acostumar”, disse Pérez. “Vai ser mais um desafio para este ano.”

O companheiro de equipe de Pérez, Max Verstappen, destacou que a redução na visibilidade pode significar que as pistas de rua podem ser mais complicadas, devido aos seus limites apertados.

“Os pneus são um pouco maiores, então a visibilidade é um pouco diferente”, disse Verstappen. “Acho que em uma pista como [Barcelona] isso é menos problemático. Quando você vai para circuitos de rua, vai ser um pouco mais desafiador.”

“Em alguns circuitos de rua, talvez seja um desafio porque não temos a mesma visão do cockpit, e os pneus dianteiros são maiores e você tem essa coisa em cima deles”, acrescentou Fernando Alonso, da Alpine.

"Veremos. Acho que é um novo desafio para todos.”

