A FIA especificou as restrições sob as quais os pilotos russos poderão competir em eventos este ano – e abrange logotipos, mídias sociais e comentários que eles possam fazer. O órgão regulador do automobilismo anunciou no início desta semana que, embora tivesse cancelando as competições na Rússia e na Bielorrússia, permitiria que os competidores seguissem se o fizessem de forma neutra.

Em um documento enviado na sexta-feira, a federação descreveu exatamente o que os pilotos desses dois países poderiam ou não fazer.

Os pontos-chave são:

A exibição de símbolos, cores ou bandeiras nacionais russos/bielorrussos é proibida em público e nas plataformas de mídia social.

Bandeiras, emblemas, símbolos e palavras da Rússia/Bielorrússia estão proibidos de serem exibidos em uniformes, roupas, acessórios e outros itens pessoais.

A execução do hino nacional russo/bielorrusso em qualquer evento ou área controlada pela FIA está proibida.

Comentários, ações ou condutas que sejam prejudiciais aos interesses da FIA e, em particular, qualquer apoio à invasão da Ucrânia, são proibidos.

A FIA também não descartou tomar mais medidas contra competidores russos e bielorrussos.

Uma nota divulgada na sexta-feira disse: "A FIA segue monitorando cuidadosamente os eventos na Ucrânia e se reserva ao direito de tomar outras ações ou implementar outras medidas no futuro, incluindo quaisquer ações necessárias para cumprir suas obrigações sob qualquer regime de sanções aplicável e/ou quaisquer contratos dos quais faça parte."

Os pilotos foram explicitamente avisados de que ainda podem ser impedidos de entrar nos eventos se a federação optar por adotar uma postura mais dura.

O documento de compromisso que os competidores devem assinar afirma: "Reconheço e aceito que a FIA possa implementar outras medidas ou emitir outras decisões em relação à minha participação em eventos por conta do conflito em andamento na Ucrânia, incluindo o direito de me impedir de participar e/ou comparecer. Cumprirei quaisquer outras medidas e decisões".

Apesar da FIA ainda permitir que os pilotos russos sigam no esporte, algumas autoridades nacionais de automobilismo os baniram completamente de seu país.

A Motorsport UK anunciou no início desta semana que equipes e atletas do país não seriam autorizados a participar de eventos na Grã-Bretanha.

Ainda na sexta-feira, a federação alemã de automobilismo (DMSB) anunciou que estava banindo pilotos e equipes russos e bielorrussos de competições.

O presidente da entidade, Wolfgang Wagner-Sachs, disse: "Queremos fazer nossa parte para aumentar a pressão internacional sobre o regime em Moscou e acabar com os atos de guerra imediatamente".

"O esporte deve construir pontes, mas nesta situação extrema, que é culpa da Rússia, sinais claros devem ser enviados contra os agressores."

