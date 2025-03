A Pirelli anunciou que fornecerá bonés coloridos de edição especial para o pódio em 14 dos 24 GPs de Fórmula 1 em 2025 - uma grande mudança em relação ao design anterior que os pilotos de melhor resultado usam na cerimônia de comemoração pós-corrida.

Historicamente, desde que se tornou a única fornecedora de pneus da F1 em 2011, os três primeiros pilotos de cada corrida receberam bonés pretos da marca Pirelli como parte da tradição de longa data das cenas do pódio.

A Pirelli se afastou da norma em várias exceções notáveis - como entregar ao vencedor da corrida, ao segundo e ao terceiro colocados Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Fernando Alonso chapéus de cowboy da marca no primeiro GP dos Estados Unidos, realizado em Austin em 2012.

No ano passado, em São Paulo, o vencedor Max Verstappen e os finalistas do pódio Esteban Ocon e Pierre Gasly receberam chapéus amarelos inspirados nas cores do país, bem como no capacete usado pelo brasileiro Ayrton Senna.

Essa abordagem foi incorporada aos novos designs que a Pirelli está produzindo em colaboração com o designer Denis Dekovi - começando com a abertura da temporada 2025 neste fim de semana em Melbourne.

Denis Dekovi, designer da Pirelli cpas Foto de: Pirelli

Os três primeiros colocados no GP da Austrália receberão bonés verdes e frios no pódio, com bonés vermelhos e dourados e azuis e dourados a serem usados nas corridas seguintes na China e no Japão.

"Dekovic homenageia as tradições e a identidade cultural do país que sedia o GP por meio do uso de cores e materiais", diz um comunicado da Pirelli. "Com mais de 30 anos de experiência no mundo do vestuário esportivo, Dekovic traz sua visão para a mesa, com peças exclusivas que incorporam desempenho, precisão e prestígio, refletindo a busca da Pirelli pela excelência dentro e fora da pista".

Os torcedores podem comprar suas próprias versões dos bonés antes do início da nova temporada, com um preço no Reino Unido de £65. Esse valor é consideravelmente maior do que o preço dos bonés produzidos pelas equipes e pela própria organização da F1.

TODOS CONTRA McLAREN, Max SOLITÁRIO, Bortoleto, HAMILTON x LECLERC e GALVÃO na Band | Tiago Mendonça

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!