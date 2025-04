A McLaren chega ao Japão novamente como a favorita, após vitórias nos GPs da Austrália e da China, que abriram a temporada 2025 da Fórmula 1. E, para Lando Norris, enquanto o MCL39 é um dos pontos por trás do sucesso da equipe de Woking, outro aspecto, envolvendo os pilotos, dá uma vantagem ao time britânico em relação aos rivais.

Depois de uma pequena pausa para recuperar o fôlego após as primeiras corridas da temporada, a F1 chega a Suzuka, uma das pistas mais bonitas da temporada, mas os sentimentos na véspera do início das atividades de pista são os mesmos das outras duas etapas: os de uma McLaren que começa com o objetivo de fazer uma limpa.

No ano passado, de fato, na corrida, Norris não conseguiu transformar o terceiro lugar obtido na classificação em um lugar no pódio, sendo derrotado por ambas as Ferraris, devido também a alguns erros de estratégia. A situação deste ano, no entanto, começa diferente. Se em 2024 o MCL38 poderia ser visto como uma possível terceira força no início do campeonato, este ano ele chega como o melhor carro do grid.

Uma consideração lógica após os dois GPs, mas também confirmada pelos pilotos, que sempre relutam um pouco em admitir a força de seu monoposto em comparação com a de seus rivais. Uma superioridade que os leva a ser o centro das atenções, como se a McLaren tivesse um alvo em suas costas, como disse Norris.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Acho que estamos fazendo um ótimo trabalho e sinto que as pessoas estão falando muito mais sobre nós, mas acho que isso se deve à forma como as coisas mudaram no último ano e meio, ao déficit que tivemos, ao fato de que a Red Bull, há um ano, tinha um carro melhor do que o nosso agora", disse Norris.

"Acho que isso deve ser levado em conta, mas, fora isso, acho que todos nós nos sentimos bem como equipe, sabendo que temos um carro forte, nem sempre o carro mais fácil de pilotar, mas um carro muito rápido e o carro mais forte do grid. Ser um alvo é uma coisa boa para nós. No sentido de que ainda somos novos nisso, a Mercedes já tem esse carro há cinco ou seis anos, então acho que ainda temos algum tempo até chegarmos a esses números."

O aspecto interessante mencionado por Norris é que, com um carro mais potente, ele sente que pode mostrar do que realmente é capaz como piloto. Ao mesmo tempo, também é útil começar do zero: quando se tem um déficit de 50 ou 60 pontos, como no ano passado, é preciso correr riscos para diminuir a diferença, mesmo que, na realidade, muitos dos erros do passado não estejam realmente relacionados a isso.

Começando do zero, já com o melhor carro desde a primeira corrida, você pode construir o campeonato de forma diferente, especialmente se o seu maior rival não for de outras equipes, mas da sua própria equipe, porque, por enquanto, o maior risco na sua busca pelo título parece ser Oscar Piastri.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que estou em uma situação diferente da do ano passado. Embora às vezes tivéssemos o melhor carro e Max estivesse com dificuldades, ele nunca teve um resultado ruim, então fez um ótimo trabalho e mereceu o título no ano passado."

"Mas isso mostra que, quando o carro é o melhor, como neste ano, que tipo de diferença ele pode fazer. Não só acho que melhoramos muito o carro e agora temos o melhor carro, mas também acho que entre Oscar e eu, nós dois melhoramos muito e sinto que estou mais bem preparado para qualquer situação", comentou o piloto da McLaren.

O aprimoramento como piloto é um tema que Norris abordou de várias maneiras. Quando se considera que o GP da China do ano passado foi um dos piores da temporada de Piastri, enquanto que em 2025 ele conseguiu concretizar e vencer batendo seu companheiro de equipe, fica claro que houve, de fato, uma melhora por parte do australiano. No geral, além do erro em Melbourne no asfalto escorregadio, vimos um Piastri muito mais sólido neste início de campeonato.

E isso, para Norris, é um aspecto importante, porque, com o crescimento e a experiência com a equipe, ele acha que a McLaren tem a melhor dupla do grid e que esse é um dos elementos que está fazendo a fortuna da escuderia de Woking.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A Red Bull, de fato, passou por mais uma mudança na formação, a Mercedes tem um jovem talentoso em suas fileiras, mas que ainda está fazendo sua estreia na F1, enquanto a Ferrari pode muito bem ter uma dupla de pilotos de ponta, mas, como o próprio Lewis Hamilton admite, ainda está lutando com a fase de adaptação que só o levará a encontrar total confiança no final do ano.

"Trata-se de dois pilotos que entendem a equipe, que estão com a equipe há muito tempo. Lewis acabou de chegar à Ferrari, explicou abertamente que ainda está tentando aprender a usar o volante porque é muito complexo, então ele conseguirá tirar o máximo proveito do carro em comparação com Oscar e eu?", disse Norris.

"A resposta é não. Ele admite isso abertamente, então não é que eu ache que sou melhor do que Lewis ou Charles, porque não acho, e sempre fui o primeiro a admitir isso, nunca me colocaria em um pedestal, mas acho que a maneira como trabalhamos como equipe é melhor do que qualquer outra equipe, a maneira como pressionamos uns aos outros e tiramos mais proveito uns dos outros como pilotos. Então, nesse ponto, eu também concordo que somos melhores do que qualquer outra equipe, acho que essa é a nossa vantagem."

