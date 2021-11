Max Verstappen não tem mais chances de ser campeão da Fórmula 1 em 2021, pelo menos é o que pensa Ralf Schumacher, ex-piloto da categoria e irmão da lenda Michael. De acordo com ele, o conjunto da Mercedes e o azar do holandês na temporada serão cruciais na decisão do campeonato contra Lewis Hamilton.

A falta de sorte referenciada pelo alemão pode ser notada nos GPs da Hungria, onde foi atigindo no strike causado por Valtteri Bottas na primeira curva, na colisão com o heptacampeão na Grã-Bretanha e o furo de pneu no Azerbaijão. Em todos esses momentos, perdeu pontos fundamentais, mas segue na liderança do mundial com duas corridas para o fim.

"A Mercedes tem, atualmente, o conjunto mais estável", comentou Schumacher à Sky Sports da Alemanha. "Max dá tudo de si e mostra o quão bom ele é. No entanto, não tem nenhuma chance sob circunstâncias normais."

"Talvez ele consiga a sorte que faltou até agora. Se tivesse isso no começo da temporada, poderia já ser campeão do mundo neste momento", acrescentou.

Apesar do favoritismo a Hamilton apontado por Ralf, Verstappen pode ser campeão antecipado já no GP da Arábia Saudita, marcado para 5 de dezembro. Para isso, basta ganhar a corrida e torcer para que o britânico chegue no máximo em sexto, caso consiga a volta mais rápida, ou sétimo se não conquistar o ponto extra. Confira todas as possibilidades aqui.

F1 2021: Hamilton ENCAMINHA OCTA ao bater Verstappen no Catar? FIA favorece Red Bull ou Mercedes? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: