O GP da Arábia Saudita será a primeira oportunidade para Max Verstappen garantir o título da temporada da Fórmula 1, embora não seja fácil após segunda vitória consecutiva de Lewis Hamilton, dessa vez no Catar, que cortou a diferença entre eles para apenas oito pontos a favor do piloto da Red Bull.

No entanto, com essa vantagem, o holandês tem a chance de confirmar o campeonato na corrida de 5 de dezembro, desde que saia com a cifra mágica de 26 pontos a seu favor. Ou seja, precisa somar pelo menos 18 e torcer que o heptacampeão tenha um dia ruim e seu resultado seja mínimo.

Para chegar a esse valor não há muitas opções e o atual líder da temporada deve terminar pelo menos em segundo lugar, posição que oferece 18 pontos de recompensa, ou vencer para levar as 25 correspondentes. Pegar o ponto extra da volta mais rápida da corrida seria muito benéfico.

Resumindo, o número mágico de que Verstappen precisa é atingir 376,5, ou 377,5 se ele receber bônus. A partir daí, teria que esperar por uma série de combinações para obter uma diferença de 26 tentos.

Obviamente, uma vitória de Hamilton em Jeddah arruinaria qualquer opção. Se ele marcar a volta mais rápida e Verstappen terminar em segundo, empataria o placar para a corrida final. Caso o britânico leve todos os pontos na nova pista e o holandês termine em terceiro, a Mercedes chegaria a Abu Dhabi com vantagem numérica.

Em seguida, deixamos com você as possibilidades matemáticas que favoreceriam o holandês para garantir o troféu na Arábia Saudita. É importante destacar que, embora estes relatos contemplem a possibilidade de empate por pontos no final da temporada, o piloto Red Bull seria beneficiado pelo número de vitórias na temporada onde, por enquanto, supera o rival: nove contra sete.

A matemática detalhada

O que Verstappen precisa... ...e como Hamilton deve terminar Se Verstappen vencer o GP da Arábia Saudita sem o ponto adicional, alcançaria 376,5 pontos. Hamilton em sétimo ou abaixo, mesmo com a volta mais rápida, alcançaria um máximo de 350,5 pontos. Se Verstappen vencer o GP da Arábia Saudita com o ponto adicional, alcançaria 377,5 pontos. Hamilton em sexto ou abaixo, sem a volta mais rápida, alcançaria um máximo de 351,5 pontos. Se Verstappen terminar em segundo no GP da Arábia Saudita sem o ponto adicional, chegaria a 369,5 pontos. Hamilton fora da zona de pontuação, o que o manteria com 343,5 pontos. Se Verstappen terminar em segundo no GP da Arábia Saudita com o ponto adicional, chegaria a 370,5 pontos. Hamilton em décimo ou abaixo, sem a volta mais rápida, alcançaria 344,5 pontos. Confira uma volta onboard no circuito de Jeddah

