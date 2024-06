Mercedes alegando que equipe está sabotando o carro de Lewis Hamilton na A polícia de Northamptonshire não encontrou nenhuma infração criminal no email anônimo enviado àalegando que equipe está sabotando o carro dena Fórmula 1 de forma perigosa.

No início deste mês, um email foi enviado de forma anônima acusando a Mercedes, e especialmente o chefe da equipe, Toto Wolff, de "sabotagem sistemática" com o carro de Hamilton, as estratégia e sua saúde mental.

O email foi enviado para a mesma lista de pessoas da F1 e da mídia que foram encaminhadas supostas mensagens de WhatsApp envolvendo a polêmica em torno de Christian Horner no começo deste ano.

Durante o fim de semana do GP da Espanha, Wolff negou que o email tivesse qualquer informação verdadeira ou que tivesse sido enviado por algum membro da equipe. "Não é de um membro da equipe. Quando recebemos esse tipo de email, e recebemos milhares deles, é perturbador, principalmente quando há alguém falando sobre morte e coisas assim".

Toto confirmou que a Mercedes acionou a polícia para investigar o email e sua origem. "Neste em particular, eu dei ordens para irem com força máxima. Temos a polícia investigando. Estamos pesquisando o endereço IP. Estamos procurando o celular. Tudo isso porque o abuso online precisa parar. As pessoas não podem se esconder atrás dos seus celulares e computadores e tratar as equipes e os pilotos dessa forma".

Nesta terça-feira, no entanto, a polícia alegou que não encontrou nenhuma infração criminal, mas aconselhou a Mercedes como proceder caso isso se repita: "Northamptonshire recebeu um relatório no dia 12 de junho sobre um e-mail que circulou dentro da equipe da Mercedes AMG F1 Team", disse um porta voz à BBC.

"Nenhuma infração criminal foi encontrado. No entanto, aconselhamos como agir caso e-mails assim voltem a ser recebidos pela equipe.

