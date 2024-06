A Aston Martin disse a Fernando Alonso que ele deve “aguentar” por enquanto em meio às atuais dificuldades da equipe na Fórmula 1, enquanto ela tem dificuldades para encontrar tempo para trazer as melhorias necessárias.

Alonso ficou frustrado depois do GP da Espanha em casa no fim de semana passado, em que a falta de desempenho do AMR24 deixou ele e seu companheiro de equipe Lance Stroll fora dos pontos.

Posteriormente, ele sugeriu que a equipe deveria se concentrar em entregar desenvolvimentos que funcionassem, em vez de falar sobre seu potencial.

"Não podemos ficar muito frustrados", disse Alonso. "É hora de trabalhar mais, de falar menos, de entregar mais. É o que queremos fazer."

A Aston Martin está bem ciente de algumas das fraquezas críticas do carro não são características fáceis de identificar.

E embora haja esperanças de que os desenvolvimentos iminentes – incluindo uma atualização que poderá surgir para o GP da Hungria – melhorem as coisas, a Aston Martin diz que a sua situação se complicou agora com o desenrolar das corridas.

Com a F1 indo para a Áustria sendo o segundo evento de uma rodada tripla, antes dos eventos consecutivos na Hungria e na Bélgica, diz-se que encontrar tempo para desenvolver o conhecimento aprendido em cada corrida e depois trabalhar para trazer melhorias não está fácil.

O chefe da equipe, Mike Krack, disse: “Esse é um dos problemas que você tem. Você tem agora cinco corridas em seis semanas.

“Também tivemos bastante compreensão depois de Mônaco, Ímola e Canadá, onde marcamos 14 pontos com o mesmo carro, mas trata-se de consertá-los. Você não tem tempo. Esse é o principal problema no momento.

“Portanto, temos que aguentar assim, tirar o melhor proveito do carro todo fim de semana e trazer essas peças o mais rápido possível.”

Embora a Aston Martin tenha tido um passado conturbado com as atualizações que não entregaram o que se esperava, parece haver um certo grau de fé de que o que está por vir antes das férias de verão será melhor.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Francois Tremblay / Motorsport Images

E com Alonso sentindo que as próximas atualizações podem fazer a diferença, Krack também disse que tinha alguma confiança.

“Compartilho seu otimismo, mas também tenho que compartilhar esse otimismo”, disse ele. “Pelo que tenho visto, é encorajador.”

“Temos claramente um entendimento melhor do que tínhamos antes. É também isso que nos deixa confiantes no futuro.

“Continuaremos trazendo peças assim que estiverem prontas, a partir das próximas corridas. Portanto, não devemos concentrar-nos apenas em Budapeste, mas devemos realmente tentar melhorar o mais rápido possível.”

Krack também disse que não tem qualquer preocupação com o fato de a paciência do dono da equipe, Lawrence Stroll, estar se esgotando, com a equipe não tendo conseguido aproveitar o início impressionante que teve na campanha de 2024.

Questionado sobre a personalidade de Stroll em ser super duro em suas exigências sobre o que queria ver, Krack disse: “Sim, mas ele também conhece muito bem como a Fórmula 1 funciona.

“Portanto, mesmo que não seja paciente, ele sabe que fabricar peças leva tempo. Então ele está em dia com tudo e agora cabe a nós entregá-los.”

