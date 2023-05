Se olharmos para os carros de Fórmula 1 da temporada 2023, podemos diferenciar claramente três conceitos aerodinâmicos: primeiro, há o da Red Bull, que quase todos os seus rivais copiaram. Depois há o da Ferrari, que lembra uma 'banheira' e também é usado por algumas equipes como a Haas. E, finalmente, o 'diferentão' carro da Mercedes 'sem sidepods'.

No entanto, esse não é o principal fator de desempenho este ano, como explicou recentemente o chefe de aerodinâmica da Haas, Juan Molina: "Acho que as pessoas se concentram muito no chassi. Não é apenas isso, há a interação com a parte inferior do carro, com a asa traseira e diferentes partes em geral".

Isso também se reflete no fato de que todos os três conceitos estão entre os quatro primeiros no ranking atual de construtores, mas quase todas as equipes que copiaram o conceito taurino, exceto a Aston Martin, estão mais atrás.

Para Molina, portanto, são os detalhes invisíveis de um carro que fazem a diferença no desempenho da atual geração de carros de F1: “Entendemos como diferentes chassis funcionam... bem, sem contar a Mercedes talvez, vamos deixar isso de lado".

Quando se trata de desenvolver a aerodinâmica de um carro, ele diz que tudo depende do que as áreas visíveis e não visíveis do carro demandam. "O que a asa dianteira e a suspensão fazem com o fluxo de ar sob o carro? Isso é muito importante", ele destaca.

"E como todos os seus winglets traseiros, asa traseira e spoiler interagem com o difusor? O desempenho está em todas as partes que você não pode ver a olho nu. A questão é: onde você investe seus recursos? Você não pode fazer um novo teste de colisão para o bico a cada dois ou três GPs, então, desse ponto de vista, uma pequena modificação no bico pode não ser muito fácil de fazer."

Ao longo dos anos, as equipes de F1 exploram seu desempenho em áreas muito diferentes, dificilmente seria possível extrair mais desenvolvimento. A Red Bull parece ter sido a escuderia que melhor evoluiu nesse quesito até agora e está bem à frente de todas as outras equipes. "Com a Red Bull, você pode ver que eles sempre sabem exatamente o que fazer com o carro", destacou Juan Molina.

De certa forma, o aerodinamicista da Haas compara com uma suspensão ativa: “Não quero dizer que tem alguém usando, mas se tivesse suspensão ativa você ganhava o campeonato. É por isso que pensamos que, se você entender o que seu carro faz, para onde quer levá-lo e o que pode fazer, poderá obter um ótimo desempenho. É por isso que você vê equipes tão focadas em entender como aproximar o carro do asfalto o máximo possível sem o porposing".

Isso será ainda mais importante para o sucesso nos próximos anos, segundo Molina: "Ainda há muito desempenho a extrair". No entanto, ele acredita que 2026 será um bom momento para um novo regulamento técnico começar, porque será quando as equipes começarão a estagnar com seus projetos em todos os níveis.

