Pouco depois de se saber que a Honda deixaria a Fórmula 1 no final de 2021, surgiram dúvidas sobre o que isso poderia significar para o futuro de Max Verstappen na RBR. Soube-se, logo após, que o holandês havia parado de seguir as contas da equipe e da montadora.

Em meio a especulações, Verstappen voltou a seguir Red Bull e Honda. Porém, quando ele 'apareceu' para a imprensa no último GP da Eifel, a pergunta sobre a atitude nas redes sociais era inevitável.

"Isso foi há algumas semanas. Porque eu não estava com vontade de ler mais as notícias da Fórmula 1, é por isso. Então, não sei como as pessoas conseguem relacionar as coisas. Acho que é para criar algum drama ou algo assim", disse Verstappen. "Isso é um absurdo louco", afirmou. Em seguida, Max explicou por que ele não quer ter notícias constantemente em seu celular.

"Sim, tenho notificações no meu telefone o tempo todo. Marcado aqui, marcado ali... Realmente não preciso saber o que há nesses vídeos. Classificação aqui, classificação ali... Não estou na Fórmula 1 para isso. Então pensei: quer saber, quando estou no Instagram, vou seguir outros esportes. Estou no paddock todas as semanas de qualquer maneira, então é melhor assim."

Questionado sobre se consideraria abandonar totalmente as redes sociais, Verstappen respondeu: "Posso escolher não abri-la, se eu quiser, então não é tão difícil. Mas, em um certo ponto, houve tanto drama que pensei: 'Bem, vamos segui-los de novo' e então não vamos mais olhar para o Instagram e todas essas coisas, tudo bem também."

