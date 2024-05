Após mais uma derrota na temporada 2024 da Fórmula 1, Max Verstappen afirmou que a Red Bull "claramente não entende" a dificuldade vivida no fim de semana em Mônaco, sendo algo recorrente dos dois últimos anos, e mostrou pouco otimismo ao falar sobre uma 'luz no fim do túnel'.

No Principado, Verstappen largou e terminou em sexto enquanto Sergio Pérez foi eliminado ainda no Q1 da classificação e abandonou a prova na primeira volta devido a um acidente. Esse golpe veio após uma etapa desafiadora em Ímola, onde o tricampeão precisou se esforçar para primeiro resolver os problemas de performance do carro e, depois, segurar Lando Norris devido ao desgaste dos pneus.

Miami e Melbourne, duas provas não vencidas pela Red Bull, foram também outros dois finais de semana em que a equipe aparentou estar mais vulnerável do que nos últimos 18 meses. Mônaco expôs ainda outra fraqueza em curvas e ondulações, que custam ainda mais desempenho ao RB20 em relação às rivais, e que fizeram o holandês reclamar de dores de cabeça durante o fim de semana.

Esse ponto fraco foi, em grande parte, herdado do ano passado, mas o domínio do RB19 fez com que a equipe pudesse compensar isso em quase todos os circuitos, com exceção de um fim de semana complicado em Singapura.

Mas o fato de a Red Bull ainda não ter conseguido resolver seus problemas também fez soar alguns alarmes, porque, de acordo com Verstappen, isso mostra que a equipe baseada em Milton Keynes ainda não sabe como resolver o problema.

"É um problema fundamental, portanto não é algo que será resolvido em algumas semanas", disse Verstappen.

Perguntado pelo Motorsport.com se isso significa que é um problema inerente ao chassi que não será corrigido antes de 2025, ele respondeu: "Precisamos entender o que é, porque claramente não o entendemos. Mas vamos trabalhar duro para encontrar o problema e tentar nos livrar dele. Não sei se conseguiremos fazer isso este ano, mas espero que seja no ano que vem".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Erik Junius

Com Ferrari e McLaren agora diminuindo a diferença, a Red Bull não conseguirá se safar com finais de semana menos que perfeitos. Isso também sugere que os circuitos em que a Red Bull conseguiu obter vitórias no ano passado agora se tornarão um desafio maior.

Singapura é o mais óbvio, porque a Red Bull estava completamente perdida lá no ano passado. Mas o GP do Canadá, no próximo fim de semana, em Montreal, apresenta outro traçado complicado, com ondulações, em que o uso da zebra é importante, e que não tem o tipo de curvas de alto downforce em que o RB20 da Red Bull poderia mostrar sua força.

"Definitivamente, há algumas pistas no calendário que não são ideais para nós", alertou Verstappen. "Qualquer pista que seja ondulada ou que você tenha que passar por muitas zebras, como os de rua, provavelmente serão um pouco complicadas, mas esperamos que até lá tenhamos um pouco de compreensão do que está acontecendo".

Mas, da mesma forma, o tricampeão mundial acredita que os circuitos onde os quiques são menos problemáticos, como a etapa seguinte em Barcelona, ainda serão fortes para a Red Bull.

"Há também algumas corridas que serão mais adequadas ao nosso carro", acrescentou. "Mas sabemos onde temos que trabalhar. Há uma direção clara em que acho que ainda nos falta um pouco de desempenho. Portanto, se conseguirmos consertar isso, nosso carro será melhor em geral em todas as pistas".

