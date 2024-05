O calendário da Fórmula 1 de 2025 foi anunciado em meados de abril, e as corridas deste cronograma acabaram iguais às corridas de 2024.

Mas 2025 poderá ser a última temporada em que alguns países receberão a F1 a curto prazo.

Os acordos das sete pistas expirarão após a temporada de 2025. Serão Monza, Mônaco, Cidade do México, Xangai, Ímola, Spa e Zandvoort.

Os organizadores da prova holandesa estão abertos à ideia de sediar a F1 a cada dois anos, de forma rotativa. O status das outras corridas é incerto, mas é certo que pelo menos Monza e Mônaco permanecerão no calendário.

A situação em Espanha é um pouco mais complicada porque tanto Barcelona como Madrid têm um acordo para 2026.

Enquanto Mônaco paga a taxa mais baixa do calendário atual, com 15 milhões de dólares, a taxa paga pelo Azerbaijão, Arábia Saudita e Catar chega a 55 milhões de dólares.

País Pista Taxas Duração do contrato Mônaco Mônaco US$ 15 milhões 2025 Itália Monza US$ 22 milhões 2025 México Cidade do México US$ 25 milhões 2025 China Xangai US$ 50 milhões 2025 Itália Ímola US$ 28 milhões 2025 Bélgica Spa US$ 22 milhões 2025 Holanda Zandvoort US$ 32 milhões 2025 EUA Austin US$ 25 milhões 2026 Espanha Barcelona US$ 25 milhões 2026 Azerbaijão Baku US$ 55 milhões 2026 Singapura Marina Bay US$ 35 milhões 2028 Japão Suzuka US$ 25 milhões 2029 Brasil Interlagos US$ 25 milhões 2030 Arábia Saudita Jedahh US$ 55 milhões 2030 Áustria Spielberg US$ 25 milhões 2030 Abu Dabi Yas Marina US$ 50 milhões 2030 EUA Miami - 2031 Canadá Montréal US$ 30 milhões 2031 Catar Losail US$ 55 milhões 2032 Hungria Hungria US$ 40 milhões 2032 EUA Las Vegas - 2032 Grã Bretanha Silverstone US$ 25 milhões 2034 Espanha Madri US$ 52 milhões 2035 Bahrein Sakhir US$ 45 milhões 2036 Austrália Albert Park US$ 35 milhões 2037 TOTAL US$ 796 milhões

Newey NÃO VAI À FERRARI e 2 EQUIPES estão MAIS PERTO de contratá-lo: REVIRAVOLTA IMPORTANTE na F1!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!