Após uma investigação de oito semanas conduzida por um advogado independente, foi anunciado na noite de quarta-feira que as queixas contra Christian Horner haviam sido rejeitadas, pois não havia evidências de qualquer irregularidade. O motivo dessa investigação foi uma denúncia feita contra Horner por uma funcionária da equipe, que alegou comportamento inadequado por parte dele.

No entanto, a situação sofreu uma reviravolta durante o fim de semana do GP do Bahrein, quando e-mails anônimos foram enviados a membros do alto escalão da Fórmula 1, incluindo chefes de equipe, chefes da FIA e da FOM, e profissionais da mídia, revelando um suposto dossiê de documentos. A veracidade desse arquivos não foi confirmada pela Red Bull.

Há certa preocupação tanto da direção da F1 quanto da FIA com o foco global nos acontecimentos de Horner, que ofusca o início da temporada de grandes prêmios. Uma vez que esse assunto dominou as manchetes do mundo e após o vazamento dos documentos não foi diferente.

Essas preocupações foram aumentadas pelo fato de que os vazamentos anônimos apontam para a existência de partidos focados em constranger Horner para forçá-lo a renunciar - uma campanha que pode durar semanas.

Com as atenções voltadas novamente para o caso, Horner se reuniu com o CEO da F1, Stefano Domenicali, e Ben Sulayem, presidente da FIA, antes da classificação no Bahrein na sexta-feira, onde o trio discutiu a situação e o que acontecerá em seguida.

Embora não tenha havido nenhum comentário de nenhuma das partes sobre o resultado dessa reunião, um cenário que parece ter sido descartado é o envolvimento independente da FIA para entender melhor a situação.

Em entrevista ao Financial Times, Ben Sulayem considerou que seria errado da parte da FIA "se precipitar" e agir por conta própria, mas esclareceu que ela "analisaria qualquer reclamação que chegasse por meio de nosso diretor".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, conversam no pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No entanto, apesar de não ter conseguido entender melhor o que realmente aconteceu nos bastidores da Red Bull, Ben Sulayem não tem dúvidas de que isso não é algo positivo para a F1 no momento.

"Isso está prejudicando o esporte", declarou.

"Estamos no início da temporada. A F1 está se tornando muito popular. Precisamos apenas aproveitar o início da temporada. Olhe para a competição. Por que ofuscamos isso com negatividade?", questionou Sulayem.

A Red Bull não ofereceu transparência sobre os resultados de sua investigação sobre Horner, nem explicou por que chegou à conclusão de que as reclamações contra ele haviam sido rejeitadas. O que gerou suspeitas de que a Red Bull está tentando esconder as coisas debaixo do tapete.

Os chefes de equipes rivais expressaram seu desconforto com a forma como as coisas foram tratadas, pois acreditam que não é bom para a F1 que não haja clareza adequada sobre a situação.

Em entrevista no GP do Bahrein, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse: "Eu li essa declaração. Acho que, pelo que vi, continua havendo muitos rumores, especulações e perguntas.Acho que o órgão regulamentador tem responsabilidade e autoridade perante nosso esporte, nossos fãs e todos nós da Fórmula 1. Acho que eles precisam ter certeza de que as coisas foram totalmente transparentes com eles.", argumentou Brown.

