Apesar das dificuldades que está tendo para extrair ritmo de sua Mercedes, o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton insiste que "ainda tem o que é preciso" para vencer na categoria.

O britânico continua enfrentando frustrações para tirar o máximo proveito de si mesmo nos treinos de classificação, já que novamente terminou atrás de seu companheiro de equipe George Russell no quali para o GP do Catar.

Enquanto Russell colocou seu carro na primeira fila, Hamilton terminou em sexto no grid, 0s436s atrás. Essa foi uma diferença maior do que o déficit de 0s399 no quali da sprint, que o fez afirmar que "definitivamente não sou mais rápido".

Mas, apesar de não esconder o fato de que teve uma temporada difícil e de que as coisas definitivamente não estavam funcionando como ele esperava, Hamilton disse no sábado que, no fundo, ele acha que ainda tinha todo o potencial necessário para se sair bem na F1.

"Sim, eu sei que ainda tenho o que é preciso", disse ele. "Só que o carro não vai mais rápido, eu definitivamente sei que ainda o tenho. Não tenho dúvidas disso. [Mas estou] ansioso pelo final".

Embora Hamilton tenha dito novamente que o carro da Mercedes parecia "decente" na classificação, ele ainda acreditava que não havia como esconder o fato de que o déficit em relação a Russell ainda era muito grande: "Estou lento", disse ele. "Estou meio segundo atrás do meu companheiro de equipe no mesmo carro".

Perguntado se os comentários sobre seu ritmo eram algo mais amplo do que apenas este fim de semana, ele disse: "Não, foi o ano todo".

Hamilton não teve nenhuma resposta sobre o que não estava funcionando para ele no momento, pois também sugeriu que não haveria nenhuma solução imediata que pudesse desbloquear algo antes do final da temporada.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Não é possível mudar isso neste momento", admitiu ele.

Hamilton terminou em sexto lugar na corrida sprint , depois de mostrar uma grande velocidade - e de se envolver em uma batalha com o futuro companheiro de Ferrari, Charles Leclerc. E depois de se arrepender um pouco por não ter pilotado com mais vigor, ele prometeu ser um pouco mais duro se as circunstâncias se repetissem no domingo.

"Sim, foi tudo bem", disse ele. "Foi justo. Bem próximo. Quero dizer, eu não defendi: eu deveria ter defendido, mas não defendi. Ele foi um pouco mais rápido do que eu e provavelmente passaria por mim de qualquer maneira. Portanto, se eu estiver na mesma posição novamente amanhã, vou lutar mais, com certeza".

