A McLaren afirma que não pode estar satisfeita com sua trajetória atual se quiser ter alguma esperança de disputar os campeonatos de pilotos e de construtores da Fórmula 1 na próxima temporada.

A equipe de Woking pode conquistar o título de construtores no domingo do GP do Catar, o que seria a primeira vez que isso aconteceria desde 1998, quando Mika Hakkinen e David Coulthard eram seus pilotos.

Depois de perder o título de pilotos, com Lando Norris terminando como vice-campeão atrás de Max Verstappen, a equipe papaia está ciente de que precisa melhorar na próxima temporada.

Mas, apesar de ter sido tão forte durante grande parte de 2024 e com alta possibilidade de liderar o próximo ano (o último do atual regulamento), a McLaren sente que os ganhos que os rivais obtiveram nas últimas corridas mostram que ela precisa reagir antes do início de 2025.

Falando sobre o desafio de melhorar ainda mais no próximo ano, o chefe de equipe, Andrea Stella, afirmou: "Acho que é justo dizer que, considerando que, no momento em que conversamos, estamos em primeiro lugar no campeonato de construtores e estamos tentando vencê-lo, além de sermos o segundo colocado no campeonato de pilotos e estarmos em uma trajetória ascendente, é justo dizer que queremos enfrentar a temporada de 2025, tentando vencer os dois".

"Três meses atrás, eu diria que estamos em uma trajetória muito forte em comparação com nossos concorrentes".

"Mas, e isso é algo que temos dito repetidamente internamente na McLaren, vamos olhar para o que a Ferrari conseguiu fazer: responder a algumas oscilações no meio da temporada, apresentando uma grande quantidade de [bom] desempenho. E agora eles têm, pelo que sabemos, o carro mais rápido nas últimas corridas da temporada".

"Vejamos o quanto a Red Bull conseguiu continuar a oferecer, mesmo quando o carro não era necessariamente o mais rápido".

"E vejamos o que a Mercedes tem conseguido fazer em Las Vegas e, ocasionalmente, oferecer desempenho, confiabilidade e operações incríveis e assim por diante".

Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Portanto, a trajetória que estamos tendo não é suficiente se quisermos realmente ser um concorrente em 2025 em ambos os campeonatos".

"Este é o momento de não ficarmos felizes com nossa trajetória. Este é o momento de dizer que o nível, o padrão, precisa ser elevado".

Embora um triunfo na batalha dos construtores fosse uma grande conquista para a McLaren este ano, Stella admite que é o troféu dos pilotos que interessa à maioria das pessoas.

Perguntado sobre qual deles ele preferia ganhar, Stella disse: "É uma pergunta muito difícil, porque é como uma daquelas em que você pergunta: quem é seu filho preferido? Todos eles são iguais".

"Acho que as pessoas tendem a se lembrar mais do campeonato de pilotos do que do de construtores e acho que, por si só, potencialmente, o campeonato de pilotos é o máximo que você deseja alcançar".

"Mas acho, e já estou meio que comprometido por ter feito uma preferência, o que eu disse que não faria, que isso precisa ser considerado, no entanto, dentro de uma linha do tempo e de uma cronologia".

"E se eu pensar na trajetória da McLaren, acho que, para onde estamos no momento, o campeonato de construtores é uma busca inacreditável, porque obviamente é algo pelo qual podemos competir, mas ainda há um longo caminho a percorrer. E é simplesmente fantástico estar nessa busca.

"É interessante que, quando conversei várias vezes com os pilotos durante a temporada, o próprio Lando [Norris] achou que, para a nossa situação, para a nossa trajetória como equipe, o campeonato de construtores é mais importante agora, como se essa fosse a base que você quer confirmar e construir, se isso fizer sentido".

"Sempre achei interessante o feedback dos pilotos. Eles sentiram que estamos construindo algo juntos. Então, vamos colocar esse marco no chão e, depois que as coisas estiverem no lugar, podemos ir para o [título] de pilotos".

"Mas acho que com os pilotos, temos que dizer que recentemente tivemos [Lewis] Hamilton e [Max] Verstappen, a barra é incrivelmente alta, e isso exige que a equipe apoie o piloto, porque Lando não conseguiu permanecer na busca até a última corrida, porque nós, como equipe, não fornecemos a ele um carro rápido o suficiente no início da temporada".

'Depois que desenvolvemos a atualização de Miami, ele está praticamente no mesmo nível de Verstappen em termos de pontos".

"A cultura da equipe é um elemento fundamental para poder maximizar o que você tem disponível, mas também para permitir que o talento floresça e para permitir que a oportunidade, e as oportunidades perdidas em particular, sejam revistas - para aprender e crescer".

A McLaren tem uma oportunidade no Catar de conquistar o título de construtores, se terminar à frente da Ferrari.

Ela precisa sair do evento com uma vantagem de 45 pontos sobre sua rival de Maranello para ter certeza da taça, com 30 pontos de vantagem atualmente após a corrida sprint.

Perguntado se a McLaren trataria a corrida como algo normal, ou se é mais para acabar com a disputa com a Ferrari, Stella disse: "É uma corrida normal na qual queremos maximizar os pontos e na qual queremos entregar o ritmo de corrida mais rápido, porque nesse circuito, o carro com o melhor ritmo de corrida levará a vitória".

"Olhamos para frente. Não olhamos para trás. No momento em que a Ferrari está atrás, eu esperava que eles fossem rápidos. Eles foram muito rápidos na sprint, então acho que lidar com a Ferrari será apenas porque eles são rápidos e estão largando logo atrás de nós".

"Mas, em si, nossa mentalidade é fazer nossa própria corrida, maximizar os pontos e tentar vencê-la, se pudermos", conclui.

