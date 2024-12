F1: 'Projeto Andretti' é oficialmente nomeado como Cadillac

Há um mês foi anunciado que uma 11ª equipe entraria na Fórmula 1 a partir de 2026, sendo essa a Cadillac, apoiada pela General Motors. O projeto é uma colaboração com a TWG Global, do investidor Dan Taurissa, que assumiu o controle do projeto ao assumir os ativos da Andretti Global há pouco tempo.

Até hoje, o nome oficial da empresa que administra a equipe de F1 era Andretti Racing Limited. No entanto, a partir de 13 de dezembro, esse nome foi alterado e o nome de Michael Andretti foi removido dos documentos oficiais e substituído por Cadillac. O novo nome da empresa agora é Cadillac Formula Racing Limited.

A equipe competirá na F1 com o nome oficial de Cadillac F1 Team.

Na primeira fase, a equipe usará a unidade de potência e a caixa de câmbio da Ferrari. Em 2028, ela mudará para o motor da própria fábrica da General Motors.

Com esse desenvolvimento, a Cadillac consolidou ainda mais sua entrada na F1 e acelerou seus preparativos para a temporada de 2026.

