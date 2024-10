Jos Verstappen, pai do tricampeão Max Verstappen, já disse que se Christian Horner continuar como chefe da Red Bull, a equipe de Fórmula 1 pode começar a ruir. Não é fácil avaliar a situação no momento, mas é claro que o time de Milton Keynes não está tendo bons desempenhos em pista e a saída de vários membros-chave da estrutura podem ter um impacto negativo.

Nos últimos meses, a McLaren tem crescido e ganhado cada vez mais ritmo em pista. O questionamento agora não é se os taurinos conseguirão conquistar os dois títulos, mas se ganharão ao menos um.

Nessa situação, o RacingNews365 perguntou ao piloto brasileiro Felipe Massa sobre a disputa que acontece no momento.

"É incrível. Depois do que tivemos no início da temporada, estamos conseguindo o que todos querem ver na F1. São muitas equipes e muitos pilotos lutando pela vitória. Estamos em um ponto em que faltam seis corridas, mas tudo pode acontecer".

"Você tem a McLaren, que está fazendo um ótimo trabalho, eles são os mais fortes no momento, o que talvez possa mudar o resultado do campeonato - talvez os dois campeonatos. No lado dos pilotos, porém, não será fácil. Max é extremamente forte, um grande talento, um grande piloto".

Além disso, Massa ainda avaliou o que acontece nos bastidores da Red Bull e que poderia estar afetando o desempenho do RB20.

"O que está acontecendo na equipe não é bom, porque a política e as brigas internas não ajudam o trabalho de quem trabalha lá. Mas, independentemente disso, Max deve vencer o campeonato. Mas nas equipes, acho que a McLaren terminará o ano com sucesso".

Massa concluiu reiterando sua opinião de que as tensões internas na Red Bull certamente tiveram e estão tendo um impacto negativo no desempenho da equipe, e que isso pode fazer com que eles não vençam os dois campeonatos este ano.

