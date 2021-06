F1: Prost diz que Alonso “está de volta” após 8º lugar na França

Alain Prost acredita que Fernando Alonso "está de volta" depois que o espanhol alcançou a oitava posição no GP da França da Fórmula 1, no último final de semana.

Como outros importantes pilotos que mudaram de equipe em 2022, Alonso voltou à categoria máxima do automobilismo neste ano e reconheceu que precisava de tempo para recuperar a velha forma.

Em Paul Ricard, no último fim de semana, o espanhol fez uma corrida forte cruzando linha de chegada em oitavo lugar, a menos de dois segundos do sexto colocado Daniel Ricciardo. O resultado do GP da França veio após um forte sexto lugar em Baku, onde Alonso ultrapassou três carros após a bandeira vermelha causada pelo acidente de Max Verstappen.

Prost, que se ausentou da temporada de 1992 antes de voltar para ganhar o Campeonato Mundial do ano seguinte com a Williams, reconheceu como é difícil recuperar a forma após uma temporada fora.

“Sempre me lembro de quando parei durante o que, na verdade, foram apenas seis meses em 92, como foi difícil voltar,” disse Prost ao Motorsport.com.

“Mas estávamos testando todas as semanas, estávamos testando o tempo todo na minha época. Portanto, era óbvio que Fernando não poderia estar no topo no início.”

“É um carro novo, uma nova equipe, e ele não pilota um carro de F1 há dois anos. Ele tinha mais ou menos o objetivo do GP da França, dizendo ‘Ok, bem, eu preciso de quatro ou cinco corridas’. Não é nada especial, é um caminho normal. Agora ele está de volta, com certeza.”

Prost admitiu que achou difícil se ajustar depois de seu tempo fora em 1992.

“Sim, porque os primeiros testes foram diferentes, foi difícil fisicamente, fisiologicamente. Às vezes você fica um pouco surpreso por achar que vai conseguir. E você precisa de tempo para acertar tudo, achei difícil", disse.

“Então percebi o quão difícil deve ser para alguém como Fernando, que não andou de F1 por dois anos. E então você terá apenas um dia e meio de testes com o novo carro, com todos os sistemas que você precisa entender.”

“Não sei se a idade é um critério. Mas no caso do Fernando ele é muito forte, ainda está em boa forma fisicamente. É mais o fato de ser normal, pilotar um F1, o melhor carro do mundo. Se ele estivesse no topo imediatamente, não seria normal, sendo honesto.”

O francês admitiu que a Alpine estava lutando para entender por que Alonso teve uma forte corrida em Paul Ricard enquanto seu companheiro de equipe Esteban Ocon caiu para 14º.

“Fernando fez uma boa corrida, um bom resultado. Poderíamos ter feito um pouco melhor, porque ele estava se recuperando, mas foi difícil ultrapassar. Não tivemos um bom pit stop. Portanto, precisamos melhorar tudo. "

“Ocon teve mais problemas com os pneus. Não foi um bom resultado, não foi uma boa corrida para ele, mas parece que alguns carros de equipes diferentes também tiveram problemas semelhantes.”

“É muito, muito difícil entender tudo e resolver, porque às vezes começa como um pequeno problema, depois vai crescendo. Nós não sabemos. Mas não é realmente o que esperávamos em termos de pneus. É o mesmo para a Ferrari, depende dos carros, depende do estilo de pilotagem de cada piloto.”

Prost acrescentou que a forma geral da Alpine neste ano foi afetada pelo adiamento dos novos regulamentos de 2021 para 2022, com a ex-equipe Renault tendo feito escolhas que comprometeram o pacote atual.

“Tivemos que adiar tudo por um ano. Então para nós é difícil, temos uma pressão extra porque não melhoramos o carro e o motor porque estamos esperando o próximo ano.”

“Portanto, não é surpresa que não estejamos totalmente no topo. Tudo está se encaixando, mas ainda é um longo caminho a percorrer, com certeza", concluiu.

