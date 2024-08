F1: Como Red Bull está lidando com saída de Newey

A era de Adrian Newey na Red Bull chegará ao fim oficialmente em março de 2025. Porém, atualmente, o engenheiro não está mais envolvido diretamente com o desenvolvimento do carro da equipe de Fórmula 1, mas está focado nas configurações do hipercarro RB17.

Segundo a própria Red Bull, Newey ainda faz parte da equipe e participa estrategicamente dos fins de semana, quando está no circuito. Desta maneira, surge a questão: até que ponto o time de Milton Keynes sente falta do engenheiro e o que isso muda internamente?

"É claro que o feedback e os conselhos de Adrian foram extremamente vantajosos para nós. Como em qualquer negócio e como na vida, é preciso olhar para frente, mas não quero prejudicar o que ele fez pela equipe ou o que ele tem feito para mim pessoalmente", declarou Pierre Waché ao Motorsport.com.

"Ele tem muita experiência, é muito inteligente e muito bem-sucedido. Mas estamos onde estamos. Nosso dia a dia realmente não mudou, exceto que ninguém mais olha por cima do ombro e diz: 'você já pensou sobre isso ou pensou sobre isso?' Mas fundamentalmente isso não muda o que fazemos".

O diretor técnicos dos taurinos também decidiu não entrar em maiores detalhes sobre quais são as atuais funções de Newey para com a equipe, isso porque ele visa manter o funcionamento normal da Red Bull, sem atribuir sucesso a nenhum nome em específico.

"Acho que [a participação dele no desenvolvimento] foi menor do que antes, embora ele ainda estivesse envolvido e fizesse parte da equipe. Mas como equipe você não conta exatamente quem faz o quê na empresa, você não diz: 'ele fez dez por cento e ele fez vinte por cento'".

"Todo mundo tem a intenção de fazer um carro melhor e com base na sua função e na sua posição dentro da empresa você tenta fazer o melhor que puder. É assim que trabalhamos e se uma pessoa não estiver mais lá, ainda assim fazemos.

Saída de Newey não afetou a equipe

Diferente do que muitos acreditam, Waché defendeu que o desempenho da Red Bull não sofrerá grandes impactos com a saída de Newey.

O diretor técnico explicou que a organização não mudou muito quando o engenheiro de 65 anos decidiu não renovar o contrato, isso porque eles já estavam acostumados com a ausência de Adrian em alguns momentos da temporada.

"A organização em si não mudou, porque já estávamos organizados de tal forma que podíamos trabalhar sem a contribuição dele. Isso também aconteceu no passado, que em alguns momentos ele estava menos presente do que em outros".

"É que agora a contribuição dele não existe mais, mas a organização em si não mudou. Só temos que fazer isso sem a contribuição dele".

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing, speaks with Eric Blandin, Deputy Technical Director, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Na entrevista, Waché ainda acrescentou que está satisfeito com a equipe atual da Red Bull. É importante lembrar que eles prorrogaram os contratos de Enrico Balbo, Ben Waterhouse e do próprio Pierre.

"Se não estamos satisfeitos com alguma coisa, naturalmente tentamos mudar ou compensar. Falando por mim, não sou perfeito no meu papel, assim como ninguém é perfeito na vida. Temos que reunir pessoas ao nosso redor para compensar nossas próprias fraquezas, é assim que deveria ser e vejo que todas as pessoas abaixo de mim são melhores que eu em certas coisas, para compensar o que não posso fazer".

"Não é que um seja mais fraco que o outro. Não, todos têm pontos fortes e reuni-los é o mais importante. Não existe um grupo em que um indivíduo faz tudo, indivíduos trabalhando juntos".

Fama não é fator determinante

Newey com certeza foi uma figura importante para o sucesso da Red Bull na F1. Porém, o engenheiro trabalhou em conjunto com Balbo e Waterhouse para conseguir fazer com que os últimos carros taurinos tivessem um bom desempenho.

Na entrevista, Waché deixou claro que "fama" não é fator determinante para renovações e decisões tomadas dentro da equipe.

"Estamos aqui para deixar o carro rápido. Somos pagos pela equipe e estamos motivados para vencer".

"A melhor recompensa para nós é vencer todas as corridas da temporada, e só perdemos esse objetivo por uma corrida no ano passado".

Foto de: Erik Junius

Novo túnel de vento

A saída de Newey pode estar trazendo novos ares para os taurinos, isso porque Waché também explicou que a equipe está focada em outras áreas, como, por exemplo, o novo túnel de vento que está sendo pensado para as próximas temporadas.

O diretor técnico explica que a Red Bull entende que existem aspectos que precisam ser melhorados caso queiram voltar à dominância mostrada por Max Verstappen em 2023.

"Se você usar suas ferramentas corretamente, elas se tornarão o limite. Esse pode ser o caso das simulações, por exemplo. Mesmo que sejamos os melhores em alguns aspectos em comparação com outros, há outras áreas que ainda nos faltam e precisamos melhorar".

"O túnel de vento é um deles e é por isso que estamos começando a desenvolver um [novo] túnel de vento para os próximos anos. A empresa nos deu a oportunidade de mudar isso ao nos dar dinheiro".

"Mas, como em qualquer organização, as pessoas não conseguirão nada se não tiverem as ferramentas adequadas. Portanto, é uma combinação".

