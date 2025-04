F1 - Norris: McLaren não é "imbatível", isso é "besteira"

"Bobagem", "aleatório" e "porcaria". Essas são as três palavras que Lando Norris usou para descrever os comentários recentes feitos sobre a McLaren por seus rivais na Fórmula 1, enquanto a equipe se ajusta à vida de caça e não de caçador.

Depois de encerrar uma espera de 26 anos por um campeonato de construtores na última temporada, a McLaren continuou de onde parou - Norris venceu na Austrália antes de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, conquistar a vitória no GP da China.

Desde o momento em que a equipe de Woking começou a se apresentar nos testes de pré-temporada, muito se falou sobre seu domínio sobre o resto da equipe. Norris e Piastri também foram apontados como favoritos ao título de pilotos.

George Russell, da Mercedes, também teve um bom começo em 2025, mas sugeriu recentemente que a McLaren tinha um carro com uma vantagem maior do que a Red Bull tinha anteriormente e que poderia vencer todas as corridas do ano.

Enquanto isso, Fred Vasseur, diretor da equipe Ferrari, e Charles Leclerc opinaram sobre a diferença da McLaren em relação ao restante do grid.

"Acho que as pessoas que dizem isso, como a coisa do 'imbatível'... é uma bobagem. Às vezes, elas só gostam de falar besteira", disse Norris antes do GP do Japão deste fim de semana.

"É seu trabalho como mídia descobrir essas coisas, eu acho, e não apenas ouvir o que todos dizem e escrever o que eles dizem. É preciso tentar entender o que eles estão dizendo e provar que o que eles estão dizendo é um fato, em vez de... Eu posso simplesmente dizer um monte de besteira e você escrever. Mas acho que cabe a você transmitir os fatos do que é verdade, e não apenas escrever bobagens que as pessoas gostam de dizer".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Depois de assumir o título de equipe a ser batida na F1, a McLaren agora tem um grande alvo pintado na traseira de seus carros.

Norris, no entanto, insiste que a equipe está gostando da nova sensação de liderar o caminho, depois de ter completado uma reviravolta notável, deixando de ser uma das equipes mais lentas.

"Acho que, se voltarmos um ano atrás, a Red Bull ainda estava muito mais à frente do que nós estamos agora. O fato de terem dois pilotos dominando, eles estavam muito mais à frente do que nós estamos agora, então acho que estamos fazendo um trabalho muito bom e sinto que as pessoas estão falando muito mais sobre nós agora", disse ele.

"Acho que é por causa do ponto em que chegamos no último ano e meio, do déficit que tivemos. Mas o carro que a Red Bull tinha nesta época do ano passado era muito melhor do que o que temos agora, em comparação com nossos concorrentes".

"Acho que é preciso levar isso em conta, mas... Acho que todos nós nos sentimos bem como equipe, sabendo que temos um carro forte. Nem sempre é o carro mais fácil de pilotar, mas é um carro muito forte e o mais forte do grid".

"O alvo [em nossas costas] é uma coisa boa, eu acho. Ainda somos novos nisso. Quero dizer, a Mercedes teve isso por cinco, seis anos, quando eles eram os alvos, então acho que temos um pouco de tempo antes de chegarmos a esses tipos de números. Portanto, por enquanto, isso ainda é uma motivação. Enquanto estamos na frente, sabemos que eles estão atrás de nós, então isso realmente nos motiva">

"Acho que estamos nos esforçando ainda mais nesta temporada, para começar com o pé direito, terminando com um ano muito bom no ano passado. Queremos continuar tentando aumentar nossa vantagem mais do que agora".

"É uma coisa boa para nós e sabemos que as pessoas adoram falar e dizer coisas aleatórias e coisas que não são verdadeiras. Mas eu espero que sejam vocês que descubram... vocês sabem, quais são os fatos".

