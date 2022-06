Carregar reprodutor de áudio

Após ter estreado a nova versão do AMR22 em Barcelona, a Aston Martin ​​iniciou o desenvolvimento de novas melhorias aerodinâmicas visando o resto da temporada na Fórmula 1. A expectativa é que a equipe consiga diminuir a diferença para os rivais do grid.

De início, a Aston Martin renunciou ao fundo duplo e se inspirou na Red Bull ao coverter o carro e se equipar com "barrigas'' inclinadas nas laterais.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Erik Junius

Além disso, foi possível observar outra mudança na configuração da parte superior do Halo, onde agora gera uma espécie de transportador de fluxo formado por dois mini-perfis com o formato de um venturi. Esses detalhes mostram a precisão da pesquisa no campo da microaerodinâmica.

Aston Martin AMR22: O tanque foi coberto com uma folha de alumínio Photo by: Giorgio Piola

No que diz respeito ao tanque e à necessidade de manter a temperatura da gasolina o mais constante possível, a Aston Martin fez as seguintes alterações: se na Mercedes eles criaram uma espécie de "segunda pele" em material isolante, na caixa da equipe de Lawrence Stroll limitaram-se a fixar o alumínio com função refratária ao calor.

Sebastian Vettel trouxe o novo Aston Martin aos pontos pela primeira vez e tem a ambição de tirar a equipe de Silverstone da nona posição no campeonato de construtores: o objetivo é ocupar o oitavo lugar, que atualmente é ocupado pela Haas.

A Aston Martin marcou 7 pontos contra os 15 da equipe de Gunther Steiner, ou seja, menos de metade da Haas, mas a ambição da equipe chefiada pelo director técnico Dan Fallows é alcançar regularmente uma posição no top 10, acumulando pontos preciosos corrida após corrida.

