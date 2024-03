F1: Quem é Oliver Bearman, substituto de Sainz na Ferrari

Com Carlos Sainz afastado por apendicite, o jovem britânico Oliver Bearman, de 18 anos, está tendo a chance de sua vida de estrear na Fórmula 1 pela Ferrari no GP da Arábia Saudita.

O ainda mais jovem companheiro de equipe de Bearman na Prema na Fórmula 2, Andrea Kimi Antonelli, tem sido o centro das atenções recentemente, enquanto a Mercedes pondera suas opções de piloto para 2025, mas Bearman é igualmente visto como uma superestrela do futuro.

Após o sucesso no kart e na Fórmula 4, o nativo de Chelmsford foi convidado para a Ferrari Driver Academy Scouting World Finals em 2021, onde impressionou a escuderia o suficiente para ganhar uma vaga em sua academia. Bearman também foi duas vezes finalista do prêmio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award.

Isso fez maravilhas para sua carreira, já que a Ferrari o colocou na F3 em 2022 com a superequipe Prema, conquistando uma vitória solitária em seu caminho para o terceiro lugar no campeonato.

A Ferrari e a Prema o transferiram para a F2 no ano seguinte, com Bearman terminando em sexto lugar depois de conquistar quatro vitórias, incluindo uma aclamada dobradinha de corrida sprint e longa duração em Baku.

Para enfatizar a crença da Ferrari em Bearman como uma estrela do futuro, a Scuderia também começou a alimentá-lo com oportunidades de pilotar um carro de F1. Um teste inicial em Fiorano com o carro de 2021 deu a Bearman a quilometragem necessária para obter uma superlicença, que ele aproveitou bem na equipe Haas, cliente da Ferrari.

Sua estreia oficial em fim de semana do GP aconteceu no México, onde ele impressionou a Ferrari e a Haas com seu desempenho equilibrado, que desmente sua tenra idade, três décimos atrás do piloto regular Nico Hulkenberg.

Ollie Bearman, Haas VF-23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Na época, Ayao Komatsu, que desde então substituiu Guenther Steiner como diretor da equipe, disse que a estreia de Bearman foi a melhor possível.

"Acho que não podemos culpá-lo", disse Komatsu. "Ele se saiu muito bem, desde a preparação inicial, foi muito profissional e muito fácil de lidar. E em cada processo não tenho nada a reclamar. E hoje, com muita calma, ele entendeu os objetivos de cada corrida. Ele não errou nenhum passo, de fato."

"Muito, muito bom trabalho. Estou muito impressionado. Foi um processo muito tranquilo, foi um verdadeiro prazer trabalhar com ele e sua equipe de gerenciamento."

Mais testes se seguiram em Abu Dhabi, tanto nos primeiros treinos quanto no teste para jovens pilotos, e no início deste ano ele experimentou o carro de 2022 em um teste particular em Barcelona. Fora da pista, o britânico também impressionou a mídia com suas respostas ponderadas e sua natureza equilibrada, sem deixar de expressar sua ambição.

"Sei que estaria pronto para ir, sei que tenho o que é preciso", disse Bearman à mídia após sua sessão de TL1 em Abu Dhabi.

Oliver Bearman, piloto reserva da Ferrari e da Haas F1 Team, conversa com Ayao Komatsu, diretor de equipe da Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"É claro que a preparação será importante. Antes de mais nada, preciso fazer um trabalho bom o suficiente para chegar à primeira etapa. Mas não tenho dúvidas de que, se eu for convocado, estarei pronto para ir."

Essa chance chegou muito mais cedo do que o previsto, pois Sainz precisou passar por uma cirurgia de apendicite, o que gerou alguns marcos curiosos. Bearman se tornará o primeiro piloto a fazer sua estreia na F1 em uma Ferrari desde Arturo Merzario, há 52 anos.

Ele também supera Lewis Hamilton e se torna o primeiro britânico em uma Ferrari desde Eddie Irvine em 1999, o que leva ao improvável fato de que Hamilton, de 39 anos, deverá calçar os sapatos de Bearman, de 18 anos, quando fizer a troca no próximo ano.

A surpreendente estreia de Bearman em Jeddah acontece no início de sua segunda campanha na F2, na qual ele foi colocado na Prema contra o protegido da Mercedes, Antonelli, ambos vistos como os mais prováveis candidatos a subir para a F1.

Depois de um fim de semana difícil para os dois carros da Prema no Bahrein, Bearman foi o primeiro a se classificar na pole em Jeddah. Mas sua batalha com Antonelli terá de esperar até a etapa de Melbourne, daqui a duas semanas, enquanto Bearman tem uma oportunidade de ouro de destacar suas credenciais na F1 em um dos melhores lugares do grid.

Oliver Bearman, Equipe Haas F1 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Com apenas uma única sessão de treinos, a pressão não será tão alta quanto poderia ser, mas seu desempenho será um dado importante, já que a Ferrari e a Haas o consideram para uma possível vaga em 2025 na equipe cliente. Se Bearman realmente estiver pronto, esta é sua primeira chance de provar isso.

