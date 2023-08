As comparações costumam ser odiosas, mas no caso da Fórmula 1, são a amostra do trabalho que uma equipe é capaz de fazer de uma temporada para outra. Por isso é curioso, mas também importante, verificar o quanto cada equipa subiu ou desceu na classificação dos construtores, e em 2023 temos um claro protagonista.

É a Aston Martin, que ganhou seis posições em relação ao seu lugar após 12 GPs na temporada passada. O time de Silverstone passou de penúltimo na classificação geral a terceiro e brigando pelo segundo lugar, além de terem somado pódios em metade das corridas graças às atuações de Fernando Alonso.

A diferença de pontos significa que eles têm 177 a mais do que há um ano, embora não sejam os únicos que deram um bom salto. Outra equipe que mais mudou em relação a 2022 é a Williams, já que passou da parte de baixo da tabela para a sétima colocação, o que representa três posições, que embora seja pouco em pontos [3 de 2022 contra 11 de 2023], são muitos milhões de euros no final do ano.

A Mercedes subiu apenas uma posição, de terceira a segunda, apesar de ter colhido 23 pontos a menos do que um ano atrás. A Ferrari perdeu duas posições para seus rivais diretos e caiu para a quarto com 191 pontos, ou seja, 123 a menos que em 2022 com o mesmo número de finais de semana.

Aos italianos juntam-se os franceses da Alpine, que também desceram dois degraus para ficar em sexto lugar na classificação geral com 57 unidades, para as quais perderam 36, além de elementos importantíssimos para a organização de Enstone. Sem tanta dor quanto essas duas equipes, mas com uma queda de desempenho bastante considerável, está a Alfa Romeo, que está perigosamente perto de ser a lanterna da F1 depois de passar de 51 pontos conquistados em 2022 para apenas 9 nesta temporada.

A AlphaTauri é a última com 3 pontos em 12 corridas. Isso contrasta fortemente com os 27 que conseguiu somar no início da temporada passada, quando era a oitava, posição para a qual a Haas agora caiu, outra que perde em relação a 2022.

Os americanos conseguiram somar 34 pontos, mas atualmente desfrutam apenas de 11, longe do que acontece com a Red Bull, que segue na liderança. Porém, o time de Milton Keynes tem mais 107 unidades no mesmo período, o que demonstra sua vantagem absoluta, enquanto a McLaren não ganha nem perde, mas é a quinta com tendência de alta e vários pódios.

Equipe Pontos e posição de 2022 Pontos e posição de 2023 Diferença 2022 vs. 2023 Red Bull 396 (1º) 503 (1º) +107 (- pos) Mercedes 270 (3º) 247 (2º) -23 (+1 pos) Aston Martin 19 (9º) 196 (3º) +177 (+6 pos) Ferrari 314 (2º) 191 (4º) -123 (-2 pos) McLaren 89 (5º) 103 (5º) +14 (- pos) Alpine 93 (4º) 57 (6º) -36 (-2 pos) Williams 3 (10º) 11 (7º) +8 (+3 pos) Haas 34 (7º) 11 (8º) -23 (-1 pos) Alfa Romeo 51 (6º) 9 (9º) -42 (-3 pos) AlphaTauri 27 (8º) 3 (10º) -24 (-2 pos)

