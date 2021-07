Ralf Schumacher acredita que Sebastian Vettel deveria "ser consistentemente mais rápido" do que Lance Stroll e comparou como Sergio Pérez se saiu quando dividiu a equipe com o piloto canadense. O alemão se juntou à Aston Martin para a temporada de 2021 da Fórmula 1 após um ano muito difícil com a Ferrari, na qual ele mal conseguiu subir no pódio uma vez e terminou em 13º no campeonato.

O tetracampeão teve um início complicado na equipe britânica e foi apenas na quinta rodada em Mônaco que conseguiu terminar nos pontos com um excelente quinto lugar. A isso ele somou um ótimo segundo na corrida do Azerbaijão e um nono em Paul Ricard para um total de 30 pontos até agora na competição.

Stroll, por sua vez, tem 18, mas aparece mais vezes entre o top 10, já que conseguiu marcar em seis das dez corridas realizadas até agora, com três oitavos lugares como seus melhores resultados (Ímola, Mônaco e Estíria).

Quando se trata de comparar o duelo de qualificações, o alemão está à frente por 6 a 4, e assumiu a liderança nos últimos dois finais de semana.

Para Ralf Schumacher, que correu na F1 entre 1997 e 2007 e atualmente é analista da Sky Sports da Alemanha, Vettel deveria ter um domínio maior: "Sebastian está cuidando de muitos assuntos no momento, é seu direito, mas o mais importante deve ser ter seu companheiro de equipe sob controle."

"Por exemplo, Pérez foi sempre dois ou três décimos mais rápido que Stroll nas mesmas condições e carros em 2020. Quando vejo Sergio agora na Red Bull contra Max Verstappen, deveria ser fácil para Seb ser consistentemente mais rápido. Ele tem que conseguir se quiser levar o time para frente ", comentou o alemão à Sport Bild.

Se comparar a temporada passada na Racing Point (hoje Aston Martin), quando o canadense dividiu uma equipe com o mexicano, perdeu por 10 a 4 nas classificações. No campeonato de pilotos, ficou 50 pontos atrás.

Uma advertência que deve ser feita às palavras de Ralf é que Pérez e Stroll já estavam há algum tempo na equipe de Silverstone, enquanto o tetracampeão chegou este ano e encontrou um conceito de carro diferente daquele que estava acostumado durante sua estadia na Ferrari.

MARIANA BECKER (2): F1 na Globo estava LIMITADA e gerava FRUSTRAÇÃO; categoria está FELIZ com a BAND

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: