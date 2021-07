F1: Russell afirma que ida para Red Bull está "fora de cogitação"

Os contratos de George Russell e Valtteri Bottas com Williams e Mercedes, respectivamente, irão expirar no final da temporada de 2021 da Fórmula 1. Rumores vazados do paddock reforçam o cenário de que a equipe alemã dará ao jovem britânico uma chance ao lado de Lewis Hamilton três temporadas após sua estreia na categoria.

Como a escuderia vai deixar para decidir durante as férias, a Red Bull aproveitou a oportunidade para apimentar o assunto e disse não negaria Russell se ele estiver disponível no mercado.

"Tenho certeza de que pilotarei um carro Mercedes no próximo ano também", disse ele à RTL alemã (a Williams utiliza motores da fornecedora). "É minha marca e sou leal a eles, pois estiveram ao meu lado até agora ao longo da minha carreira e me deram grandes oportunidades como júnior."

"Claro, é bom ouvir o feedback positivo da comunidade, mas vou permanecer fiel. Está fora de cogitação para mim ir para a RBR no próximo ano."

O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, também disse à RTL que já pode ter em sua mente o ganhador da vaga: "Veremos que decisão tomaremos ou que decisão tomamos que ainda não contamos a ninguém."

Russell disse repetidamente que, após seu aprendizado, estaria lutando por vitórias nas corridas, como seus amigos Lando Norris e Charles Leclerc estão fazendo mas ele também está satisfeito com o progresso da Williams.

"Quero vencer, mas a equipe também fez grandes avanços desde 2019", comentou. "Claro, não é onde queremos estar, mas seguimos em constante evolução. No entanto, uma vitória é inatingível para nós. Devemos registrar os resultados em Silverstone como um sucesso, caso contrário, ficaríamos deprimidos o ano inteiro."

"Esta temporada é muito difícil para todos, equipes e pilotos. Então, não gostaria de fazer dessa decisão uma prioridade para mim agora. Não estamos nem na metade do campeonato, mas já falando sobre o próximo."

