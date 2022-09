F1: "Hulkenberg não é alternativa" para Haas, diz Ralf Schumacher

ANÁLISE: A Ferrari demitirá funcionários por congelamento de motores na F1?

Binotto está estudando esse assunto delicado, que exigirá uma revisão por parte do departamento esportivo. Em 2023 entrará em vigor o teto orçamentário do motor e a gestação do UP 2026 também exigirá menos mão de obra. Não haverá saídas, mas remanejamentos dentro da empresa em novos projetos