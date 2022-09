Carregar reprodutor de áudio

Após nove títulos consecutivos de construtores, a Mercedes foi claramente a equipe que mais foi prejudicada com a mudança no regulamento da Fórmula 1 para 2022 e, desde o início, ficou claro que seu reinado havia acabado, pelo menos por enquanto.

Nos estágios iniciais da temporada, a equipe alemã provou estar vários passos atrás dos grandes favoritos, Red Bull e Ferrari, de fato, às vezes, eles até lutaram para se destacar entre as equipes da zona intermediária.

No entanto, com o passar das corridas e a aprendizagem sobre o W13 que foi sem dúvida o carro mais radical do grid após a alteração regulamentar, os funcionários de Brackley foram avançando até lutarem frente a frente com as duas equipas favoritas em momentos pontuais.

Agora, na reta final do campeonato, a Mercedes mostrou ter um carro que tem um alto nível de desempenho em circunstâncias muito específicas e dependendo da pista, algo que explica perfeitamente a raridade que faz com que as flechas de prata possam ir desde lutar pela pole até terminar a mais de um segundo do carro mais rápido de uma semana para a outra.

A próxima parada da F1 será em Singapura, uma pista muito sinuosa onde os alemães esperam ter um desempenho semelhante ao da Red Bull e da Ferrari depois de ver seu ritmo em outros circuitos semelhantes.

"Se você olhar para as experiências que tivemos nesta temporada, esperamos que nosso desempenho em Singapura seja um pouco como Budapeste e Zandvoort", disse Mike Elliot, diretor técnico da equipe de Brackley.

"É um circuito que será um desafio para esses carros, mas dada a natureza de suas curvas, achamos que se adequará um pouco melhor ao nosso carro, então espero que possamos obter um bom resultado", acrescentou.

No momento, a Mercedes está na terceira posição no campeonato de construtores, apenas 35 pontos atrás da Ferrari, depois de cortar uma distância que parecia inatingível no meio da temporada, especialmente após o impressionante começo de campeonato da equipe de Maranello. Faltando seis corridas e comparando a dinâmica de alemães e italianos, nada está descartado.

